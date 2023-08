Renan Olaz/CMRJ Zico Bacana, ex-vereador, foi assassinado na última segunda-feira (7)





A sobrinha do ex-vereador Zico Bacana afirmou, nesta terça-feira (8), que tanto seu tio como outros familiares sofriam ameaças constantes de criminosos. Zico e seu irmão foram assassinados a tiros na segunda-feira (7) em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Parentes dos dois assassinados foram ao Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio para fazer a identificação do corpos, procedimento necessário para a liberação deles.

“Eles foram mortos ontem covardemente numa padaria, eles foram nascidos e criados ali [no bairro], se recusavam sair do bairro. Ele [Zico] falava: 'Minha sobrinha, se eu sair daqui, Guadalupe acaba, vai ter que todo mundo ir embora porque os bandidos querem tomar conta disso aqui. Enquanto eu estiver vivo, vou lutar porque eu, como policial, ainda tenho voz'", disse Joyce Tavares, filha de Marlon Correia, que também foi morto.





Na sequência, ela destacou que a família estava vivendo coagida e que, inclusive, precisou mudar de endereço poque bandidos tinham ido até a porta da sua casa.

“Meu tio sofria ameaça todo dia, a gente sofria ameaça, eles falavam que iam arrancar a cabeça do meu tio, que iam matar, iam fazer acontecer e ele lutava em prol do bairro. Ele estava aí, lutando para ter esgoto, saneamento, ajudava a população. Podem ir lá em Guadalupe e perguntar aos moradores o que que ele fazia”, complementou.

Tavares também tratou de afirmar que seu tio não era miliciano e que não merece "morrer com esse rótulo", mas sim ser lembrado como um policial e um político que lutava pelo seu bairro.

Zico Bacana já tinha sido alvo de uma outra tentativa de execução em novembro de 2020, quando foi atingido por um tiro de raspão em um bar na Zona Norte do Rio. Na época, ele realizava uma agenda na busca de sua reeleição para a Câmara dos Vereadores da capital fluminense.