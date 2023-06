O Dia Homem é agredido por populares e preso por tentativa de estupro no Rio

Um homem foi preso após tentar estuprar uma mulher na linha do trem em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (28). A vítima chegou a sofrer abusos, mas foi ajudada por pessoas que passavam pelo local, enquanto o suspeito foi agredido e contido até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) atenderam a ocorrência e encaminharam os dois para o Hospital Municipal Rocha Faria (HMRF), onde o homem ficou preso sob custódia. O caso foi registrado na 35ªDP (Campo Grande).

Segundo a Polícia Civil, a vítima, que teve a identidade preservada, relatou que estava na estação de trem de Senador Vasconcelos quando foi abordada pelo homem que se identificou como miliciano, simulou estar armado e a fez caminhar pela linha do trem.

No caminho, o suspeito olhou os documentos da vítima, a segurou pelo braço e passou a mão nos seus seios e bunda, além de tentar tirar sua calça, quando uma terceira pessoa viu a situação e começou a gritar. Ainda assim, o homem continuou a caminhar com a vítima, mas outras pessoas chegaram no local e a mulher conseguiu correr.

Em seguida, populares agrediram o suspeito que ficou caído no chão com o rosto ensanguentado até a chegada da PM. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Procurada, a SuperVia informou que não teve registro deste caso.