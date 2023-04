Salvador Scofano/ GERJ BOPE

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizam, desde as primeiras horas desta segunda-feira (24), uma operação na Vila Aliança , no bairro de Bangu , na Zona Oeste . Depois de quase um mês da prisão de Rafael Alves, apontado como o chefe do tráfico da comunidade, os militares visam coibir a violência e a criminalidade que ainda assola a região. Outras quatorze comunidades do Rio são alvos da PM .

Na Zona Oeste, policiais militares do 14° BPM (Bangu) realizam uma ação nas comunidades do Sapo, 48, Santo André, Fumacê, Triângulo, Batan, Batanzinho e Muquiço. De acordo com a Polícia Militar, a ação tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos e freiar as práticas de roubos de carga e de veículos na região.

Após confronto no Fumacê, dois suspeitos foram presos e um deles ficou ferido. O homem foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Na ação, um revólver e entorpecentes foram apreendidos. Já na comunidade do Muquiço, cinco criminosos foram presos com três rádios transmissores e grande quantidade de drogas.

Na Zona Norte, militares do 16° BPM (Olaria) estão nas comunidades Furquim Mendes e Dique, na região de Jardim América. Além dos complexos da Pedreira e do Chapadão, os policiais do 41° BPM (Colégio) fazem uma operação nas comunidades do Juramento, Az de Ouro, Chaves e Ficap. Nestas, ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Na ação que acontece em Furquim Mendes e no Dique, um suspeito morreu e outros dois ficaram feridos após um confronto com policiais do 16º BPM (Olaria).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram atacados na localidade conhecida como 21. Os criminosos dispararam contra a equipe, que reagiu. Depois da troca de tiros, três homens ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas um deles não resistiu aos ferimentos. Na ação, foram apreendidas duas pistolas, um rádio transmissor e uma motocicleta.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), na Vila Aliança, 5 escolas foram impactadas pelas operações, afetando 1.302 alunos. Na área da comunidade do Sapo, duas escolas não abriram e 722 alunos ficaram sem aula. Nas outras comunidades, as escolas atendem presencialmente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família Sandra Regina Sampaio de Souza, em Senador Camará, próxima à Vila Aliança, mantém apenas as atividades externas suspensas. Nas outras regiões, as unidades de saúde estão funcionando normalmente.

Relembre como o Peixe foi preso

Rafael Alves, também conhecido como Peixe, de 40 anos, foi preso no início deste mês em uma ação conjunta das polícias Militar e Civil na Vila Aliança. Ele era procurado desde que rompeu sua tornozeleira eletrônica e era apontado como o líder do tráfico de drogas da região.

Peixe havia sido preso em 2015 depois que agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) receberam uma denúncia de que ele estava escondido em um apartamento de um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Mas, em 2020, Rafael deixou a cadeia para cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica após uma decisão da Justiça.

Rafael Alves também era suspeito de chefiar uma quadrilha que roubava carros para pedir resgate aos próprios donos e estaria se unindo à milícia para expandir os territórios da Terceiro Comando Puro (TCP) - facção que domina a Vila Aliança.

