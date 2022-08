Ana Branco / Agência O Globo Orla de Copacabana é devorada por maré - 18.08.2022

A Marinha do Brasil emitiu nesta quinta-feira (18) um aviso de ressaca para a orla do Rio.

Nas praias de Copacabana, a faixa de areia foi reduzida pela força das ondas. Segundo o órgão, ondas de até 3 metros de altura podem atingir a costa carioca na tarde desta quinta-feira.

O comunicado é válido até as 21h de sábado.

Confira as recomendações da prefeitura

Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

Evitar a prática de esportes no mar;

Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

*Com informações do jornal EXTRA

