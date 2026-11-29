Reprodução Instagram Jacaré em Bonito (MS)





Um passeio pelas águas cristalinas de Bonito, em Mato Grosso do Sul, terminou com um encontro inesperado com a vida selvagem. Uma turista flagrou um jacaré nadando ao lado da canoa em que estava durante uma visita à Barra do Sucuri, na sexta-feira (27).

Veja o vídeo:





A turista algo se movimentando na água que parecia ser um pedaço de madeira. Ao notar que era um jacaré, começou a gravar.

"É muito lindo ver de perto. Dá um medinho, lógico, até porque somos nós que estamos no habitat dele. Nunca tinha visto antes e gostei bastante da experiência", contou ao g1.

A turista estava acompanhada de uma amiga e publicou o vídeo nas redes sociais como uma brincadeira. O registro acabou ganhando repercussão.

Segundo ela, o animal permaneceu tranquilo e não demonstrou reação à presença das visitantes. Mesmo com o susto, ela continuou o passeio e participou de uma atividade de mergulho na sequência.

Como é o passeio na Barra do Sucuri?

A Barra do Sucuri é um dos atrativos turísticos de Bonito. O passeio percorre cerca de 1,3 quilômetro, com trechos de barco e flutuação pelo rio.

A atividade é acompanhada por um guia e inclui equipamentos de segurança, como colete salva-vidas. A idade mínima para participar é de cinco anos.

O encontro com o jacaré aconteceu no habitat natural do animal, em uma região conhecida pela transparência da água e pela presença de espécies silvestres.