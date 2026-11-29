Reprodução/Bruno Grimaldi Peixe-leão é capturado durante mergulho na Praia de Boa Viagem, no Recife

Um peixe-leão foi capturado neste sábado (28), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Além de oferecer riscos aos seres humanos por causa de seu veneno, a espécie invasora representa uma ameaça à biodiversidade marinha.

A captura foi realizada pelo pescador submarino David Lima, que conseguiu retirar o animal da água sem precisar disparar o arbalete, equipamento utilizado na pesca submarina. O momento foi registrado pelo pescador e criador de conteúdo Bruno Grimaldi, que acompanhava o colega durante o mergulho, e compartilhado nas redes sociais.

A gente tá aqui na costa de Boa Viagem e olha o que foi que apareceu. Meu parceiro de mergulho David que pegou. Espécie invasora, a pesca dele tá permitida inclusive com seringa. Controle da espécie. Bruno Grimaldi









Na gravação, o criador de conteúdo também alertou sobre os cuidados necessários caso alguém queira consumir o peixe-leão. Segundo ele, é preciso retirar os espinhos do animal antes do preparo.





O alerta é importante porque o peixe-leão possui espinhos venenosos capazes de liberar toxinas e provocar acidentes. O contato pode causar dor intensa no local da ferroada, inchaço e náuseas.

Na última semana, quatro mergulhadores bateram o recorde de captura de peixes-leão em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Ao todo, 220 exemplares foram retirados do mar durante uma única operação.

Peixe-leão

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão ameaça a biodiversidade marinha por apresentar alta capacidade de reprodução e não ter predadores naturais conhecidos em quantidade suficiente para controlar sua expansão na região.

O animal também é um predador voraz. Um único exemplar pode consumir até 20 peixes em apenas 30 minutos, incluindo espécies nativas e pequenos animais importantes para o equilíbrio dos recifes.

Em Fernando de Noronha, o primeiro registro oficial da espécie ocorreu em dezembro de 2020. Desde então, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e instituições parceiras realizam operações de monitoramento e captura para conter o avanço da população.

Por que o peixe-leão precisa ser capturado?

A retirada dos animais é uma estratégia de controle de espécie exótica invasora, ou seja, que não pertence naturalmente ao ecossistema e pode provocar desequilíbrios ambientais.

Além de encontrar condições favoráveis para se espalhar, o peixe-leão tem reprodução acelerada. Uma única fêmea pode produzir mais de 2 milhões de ovos por ano, o que facilita o crescimento da população.

A espécie se alimenta de diferentes animais marinhos, inclusive filhotes de peixes nativos e espécies endêmicas, que existem naturalmente apenas em determinadas regiões.

O avanço do predador pode reduzir populações de espécies nativas, prejudicar os ambientes recifais e provocar impactos na pesca e no turismo de mergulho. Por isso, o controle populacional é considerado importante para preservar a biodiversidade.

O que fazer ao encontrar um peixe-leão?

O ICMBio orienta que banhistas, pescadores e mergulhadores não tentem capturar o animal por conta própria.

Ao avistar um peixe-leão durante um mergulho, a recomendação é manter distância e, se for possível fazer isso com segurança, fotografar ou filmar o exemplar. Também é importante informar o local e a profundidade do registro às autoridades ambientais.

O avistamento deve ser comunicado ao ICMBio, que poderá organizar uma operação de captura com profissionais capacitados. A retirada exige treinamento específico e equipamentos adequados para evitar acidentes com os espinhos venenosos.

Em caso de ferroada, a vítima deve procurar atendimento médico imediatamente.