Valter Campanato/Agência Brasil O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou o cancelamento do encontro com Lula após declarações da cúpula petista

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comunicou neste domingo (29) o cancelamento do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava agendado para esta terça-feira (1º).

A decisão ocorre horas depois de o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmar no X (antigo Twitter) que a sigla está aberta a dialogar com outras legendas em torno do projeto vitorioso nas urnas, mas descarta qualquer negociação de anistia para quem planejou um golpe de Estado.

Em entrevista ao Poder360, Valdemar afirmou que recebeu o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se reunir com Lula. “Ele disse para eu falar com todo mundo, que temos que resolver essa situação. São penas muito grandes, muito alongadas”, comentou.

Mas em nota oficial, o dirigente do PL havia concordado em discutir uma solução para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas sustentou que integrantes do PT distorceram o propósito da reunião, que, segundo ele, dando a entender uma aproximação entre as duas siglas.

Valdemar reforçou ainda que o partido manterá a postura de oposição ao governo federal e seguirá defendendo a proposta de perdão aos condenados.

“É preciso deixar absolutamente claro: o Partido Liberal é oposição a este governo e continuará sendo. Nenhum deputado do PL será base desse governo” disse em nota Valdemar Costa Neto





“Nossa oposição ao governo é inegociável. Nossa luta pela anistia também”, concluiu.