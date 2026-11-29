Reprodução/Instagram Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nos próximos dias os nomes escolhidos para áreas estratégicas do governo no próximo mandato. A expectativa no Planalto é que as definições ocorram antes da viagem à Cúpula do Mercosul, marcada para os dias 3 e 4 de dezembro, no Uruguai.

O primeiro nome confirmado, nesta quinta-feira (26), foi o de Luiz Carlos Trabuco para assumir o Ministério da Fazenda em 2027. Os próximos anúncios devem contemplar a Casa Civil e o Ministério da Segurança Pública, pasta que será uma das prioridades da nova gestão.

O senador Camilo Santana (PT-CE) foi escolhido para comandar a Casa Civil e ficará responsável pela articulação do Planalto com os demais ministérios. Peça-chave na coordenação política que garantiu a reeleição de Lula contra Flávio Bolsonaro (PL), o parlamentar também aparece nos bastidores como um dos nomes cotados para a sucessão presidencial em 2030.

Para o Ministério da Segurança Pública, o nome mais cotado é o do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Nos bastidores, a possível escolha é lida como um movimento político estratégico, já que Lula tem afirmado a interlocutores que o campo progressista precisa ganhar protagonismo no debate sobre segurança, tema hoje dominado pela oposição.

Aliados avaliam que o perfil de Alckmin facilita o diálogo institucional necessário para regulamentar mudanças na área e construir acordos de cooperação com governadores no enfrentamento ao crime organizado.

Nos próximos dias, Lula também pode oficializar a permanência de integrantes da atual equipe, como Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) e Alexandre Padilha (Saúde).

Essas escolhas integram a cota pessoal do presidente para postos-chave. Na etapa seguinte, a tendência é que as negociações avancem para contemplar o PT, partidos da base aliada e legendas do Centrão.

Disputa por vaga no STF

Em paralelo à reforma ministerial, o presidente articula enviar ainda neste ano a indicação de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal (STF), após o impasse envolvendo os nomes de Jorge Messias e Rodrigo Pacheco (PSB-MG). A estratégia busca aproveitar a atual composição do Senado para aprovar a escolha, antes da posse de uma legislatura com perfil mais oposicionista em 2027.

Favorito inicial de Lula, Messias enfrentou rejeição no Senado e perdeu fôlego para uma nova tentativa. Já Pacheco, defendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e por integrantes da Suprema Corte, ainda esbarra na resistência do próprio presidente.

Durante um jantar no Palácio da Alvorada, no último fim de semana, Lula tratou da sucessão no tribunal com os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, além dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre.

A alternativa por um nome feminino, contudo, encontra resistência entre parte dos ministros do Supremo. Em meio ao desgaste e às discordâncias na Corte, os membros do tribunal ponderam que a escolha deve priorizar um perfil que impeça a ampliação do peso da ala considerada mais alinhada à direita, formada por André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux.