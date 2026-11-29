Joédson Alves/Agência Brasil Ataques de 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa, na próxima sexta-feira (4), o julgamento das ações que questionam a constitucionalidade da Lei da Dosimetria, que pode reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Ao todo, quatro ações serão analisadas pela Corte. Os processos contestam a Lei nº 15.402/2026, promulgada pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União), em 8 de maio, após o Congresso derrubar o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto.

O julgamento será realizado pelo plenário virtual do STF, com previsão de ocorrer entre os dias 4 e 15 de dezembro.

A inclusão dos processos na pauta ocorreu após uma reunião entre os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre, com o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações. Durante o encontro, os parlamentares solicitaram que o magistrado liberasse os processos para julgamento.

Caso a lei seja considerada constitucional, cerca de 455 condenados pelos atos antidemocráticos e pela tentativa de golpe de Estado poderão ser beneficiados, incluindo Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão.

A aplicação dos benefícios, no entanto, não significa uma redução automática das penas. Cada condenação deverá ser reavaliada individualmente, com a análise das circunstâncias de cada caso e o recálculo das sentenças pelo Judiciário.

Lei da Dosimetria

A Lei nº 15.402/2026, conhecida como Lei da Dosimetria, estabelece mudanças no cálculo das penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. A norma também altera regras da Lei de Execução Penal relacionadas à progressão de regime.

O projeto que deu origem à lei foi vetado integralmente por Lula em janeiro de 2026. Em 30 de abril, porém, o Congresso Nacional derrubou o veto, permitindo a promulgação da norma por Davi Alcolumbre em maio.

Parte dos dispositivos previstos originalmente no projeto permaneceu vetada. Entre eles, estavam mudanças que poderiam ampliar a flexibilização da progressão de regime para condenados por outros crimes, como os previstos na Lei Antifacção, sancionada em março de 2026.

Como funciona a redução das penas?

Uma das principais mudanças da lei está na forma de calcular a condenação quando uma pessoa pratica mais de um crime contra o Estado Democrático de Direito dentro de um mesmo contexto.

Pela regra, em vez de somar integralmente as penas de cada delito, deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio, que considera a pena do crime mais grave, com o acréscimo previsto no Código Penal. Na prática, isso pode resultar em uma condenação total menor.

A legislação também prevê uma redução de um terço a dois terços da pena para crimes cometidos em contexto de multidão, desde que o condenado não tenha financiado os atos nem desempenhado papel de liderança.