Fernando Frazão/ Agência Brasil Chuva no Rio interdita casas na zona sul da cidade





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para acumulado de chuva em áreas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O aviso é válido durante todo este domingo (29), da meia-noite às 23h59.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Segundo o instituto, o volume pode provocar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, principalmente em municípios com áreas de risco.

Quais regiões estão sob alerta?

No Rio de Janeiro, o aviso abrange a Região Metropolitana e o Sul Fluminense.

Em São Paulo, estão na área de risco regiões como Vale do Paraíba, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, Araçatuba, São José do Rio Preto e a região Macro Metropolitana Paulista.

Em Minas Gerais, o alerta inclui o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, o Oeste, o Sul e o Sudoeste do estado, o Campo das Vertentes e a Zona da Mata.

Veja as recomendações do Inmet

O instituto orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e observar possíveis alterações em encostas, como rachaduras no solo e movimentação de terra.

Também recomenda desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia. Em caso de inundação, a orientação é proteger os pertences da água, colocando-os em sacos plásticos.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.