ECMWF El Niño 2027

Dezembro deve marcar o pico de intensidade do El Niño de 2026, informa a MetSul Metereologia. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, já apresenta força excepcional e deve influenciar o clima brasileiro durante o verão e os primeiros meses de 2027.

Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) apontam que a temperatura da superfície do mar na região Niño 3.4 está 3,3°C acima da média histórica. A MetSul Meteorologia avalia que o episódio pode superar os recordes anteriores.

O aquecimento também chama atenção na região Niño 1+2, próxima à costa do Peru e do Equador. Segundo os dados analisados pela MetSul, a anomalia chegou a 5,7°C na semana de 18 de novembro, um recorde para essa área.

Como o El Niño deve afetar o Brasil em dezembro?

A previsão indica diferenças importantes entre as regiões do país. O Sul deve ter chuva acima da média, principalmente no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná.

O volume de chuva também pode ficar acima do normal em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em algumas áreas, os acumulados podem superar bastante as médias históricas.

Hélio de Souza Enchente em fevereiro de 2026 em Ubá (MG)

Com a maior disponibilidade de umidade, aumenta o risco de temporais, enxurradas, alagamentos, cheias de rios e deslizamentos de terra. A combinação de calor e umidade também favorece tempestades com ventos fortes e granizo.

No Norte e no Nordeste, a tendência é de chuva abaixo da média e temperaturas elevadas. Na Amazônia, a combinação de calor e menor precipitação também pode favorecer a ocorrência de queimadas.

Calor deve ficar acima da média

A MetSul projeta temperaturas superiores às médias históricas em grande parte do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Paulo Pinto/Agência Brasil Temperaturas acima da média

Os períodos de calor mais intenso devem ocorrer principalmente na segunda quinzena de dezembro. No Rio Grande do Sul, os últimos dez dias do mês podem concentrar vários episódios de temperaturas muito elevadas.

No entanto, a frequência de chuva em algumas localidades pode amenizar o calor e fazer com que dezembro termine com temperaturas próximas ou até um pouco abaixo da média.

Pico do fenômeno não significa pico dos impactos

Apesar da previsão de que o El Niño alcance sua força máxima em dezembro, os maiores efeitos sobre o clima não necessariamente ocorrerão neste mês.

Imagem gerada por IA com dados do NOOA Comparação histórica do El Niño

A MetSul lembra que a grande enchente do Rio Grande do Sul, em 2024, aconteceu quando o El Niño de 2023 e 2024 já estava em fase de enfraquecimento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê que o fenômeno permaneça muito forte no fim de 2026 e no início de 2027. A expectativa é de enfraquecimento gradual a partir dos primeiros meses do próximo ano, com possibilidade de retorno à neutralidade no outono.

Por isso, os efeitos do El Niño ainda podem ser sentidos ao longo de boa parte de 2027.