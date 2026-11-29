Jonatan Dutra/iG O presidente nacional do PT, Edinho Silva, reafirmou que a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro está fora de negociação

A poucos dias do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, marcado para esta terça-feira (1º), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo (29) que a sigla está aberta a dialogar com outras legendas em torno do projeto vitorioso nas urnas, mas descartou negociar anistia para quem planejou um golpe de Estado.

A declaração, publicada no X (antigo Twitter), ocorre em meio à expectativa de que o perdão aos detidos pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023 será a principal pauta levada por Valdemar à reunião no Planalto.

O Presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do Vice. Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo Presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro. Edinho Silva, presidente nacional do PT — Edinho Silva (@edinhosilva) November 29, 2026





“O presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do presidente da República e do vice”, escreveu.

Segundo o dirigente petista, as articulações buscam ampliar a base de apoio parlamentar ao governo, mas sem comprometer os princípios programáticos do partido.

“Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro”, acrescentou.

Anistia é a prioridade do PL

Em entrevista ao Poder360, Valdemar afirmou que recebeu o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se reunir com Lula. “Ele disse para eu falar com todo mundo, que temos que resolver essa situação. São penas muito grandes, muito alongadas”, comentou.

O dirigente do PL também relatou que já vem mantendo conversas com Edinho Silva. Segundo ele, embora a sigla integre a oposição, poderá votar a favor de matérias alinhadas aos interesses do país, mas tem como prioridade avançar na anistia aos presos do 8 de Janeiro.

“Preciso resolver a vida do pessoal que está preso em função do 8 de Janeiro. Quantos estão presos? São uns 80 há uns 900 dias. E os militares? O Braga Netto (ex-ministro de Jair Bolsonaro) está entre eles. Temos que resolver isso. A Dilma foi anistiada e o Lula também. É uma questão política. Temos que resolver de um jeito ou de outro”, concluiu.