SEMARH/RN Túnel Major Sales leva águas do São Francisco ao Oeste do RN

Com 6,5 quilômetros de extensão e capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo, o túnel Major Sales foi inaugurado em julho deste ano e representa uma etapa importante da chegada das águas do Rio São Francisco ao Oeste do Rio Grande do Norte. A estrutura atravessa a Serra de Luís Gomes, na divisa entre a Paraíba e o estado potiguar, permitindo que a água avance pelo sertão sem precisar contornar o relevo acidentado da região.

O túnel faz parte de um sistema maior, o Ramal do Apodi, que está em construção a partir do Reservatório de Caiçara, na Paraíba, até o Reservatório Angicos, no Rio Grande do Norte. Com 115 quilômetros de extensão, o empreendimento já atingiu 95% de execução, e a conclusão está prevista para fevereiro de 2027.

Reprodução/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Ramal do Apodi está em construção a partir do Reservatório de Caiçara, na Paraíba, até o Reservatório Angicos, no Rio Grande do Norte

Ao todo, o projeto deve beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 cidades do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. O investimento na construção do túnel Major Sales foi estimado em R$ 86 milhões.

Por que foi necessário construir um túnel?

O caminho das águas do São Francisco pelo Ramal do Apodi encontra um obstáculo natural na Serra de Luís Gomes. Em vez de contornar a formação rochosa, o que exigiria um trajeto mais longo e poderia demandar outras intervenções de engenharia, a solução foi escavar uma passagem subterrânea de 6,5 km através da montanha.

Na prática, o túnel funciona como um conduto que permite a continuidade do percurso da água por dentro da serra. A estrutura vence um desnível de 188 metros, equivalente à altura aproximada de um prédio de 58 andares, e foi projetada para permitir o transporte de até 20 metros cúbicos de água por segundo.

A passagem integra um sistema composto por canais, aquedutos e outras estruturas de engenharia, que conduzirão a água pelo semiárido nordestino. O volume transportado será destinado ao consumo humano, às atividades produtivas e ao reforço da segurança hídrica regional.

A expectativa é que o empreendimento amplie a disponibilidade de água para o abastecimento da população, reduza os impactos dos períodos de estiagem e contribua para o desenvolvimento econômico e social dos estados beneficiados.