Reprodução/Governo de Santa Catarina Serra do Rio do Rastro liga Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina

Localizada na rodovia estadual SC-390, em Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro liga as cidades de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. Conhecida pelas 284 curvas em zigue-zague, a estrada atravessa a Serra Geral e é considerada um dos trechos rodoviários mais emblemáticos do estado.

No mirante da Serra do Rio do Rastro, localizado no alto da montanha, a altitude ultrapassa 1.421 metros acima do nível do mar, segundo estimativas do governo estadual. A rodovia possui quase 12 quilômetros de extensão e reúne paredões rochosos, vegetação nativa e vistas panorâmicas.

Documentos históricos apontam que a construção da estrada começou na década de 1930, por iniciativa do governo estadual, com o objetivo de facilitar a ligação entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. A inauguração teria ocorrido por volta de 1960.

Além da importância para a conexão entre o Sul catarinense e o planalto serrano, a rodovia também se tornou um importante atrativo turístico. Ao longo do percurso, motoristas e visitantes encontram paisagens naturais que fazem da serra um dos destinos mais conhecidos de Santa Catarina.

A combinação entre curvas acentuadas, inclinação, ausência de acostamento em boa parte do trajeto e condições climáticas adversas exige atenção redobrada dos motoristas. Durante o inverno, a formação de neblina e a ocorrência de gelo na pista podem aumentar os riscos de acidentes.

Por causa das características do trecho, os limites de velocidade são reduzidos. Na maior parte da rodovia, a velocidade máxima permitida é de 40 km/h.

Na última terça-feira (24), a Polícia Militar Rodoviária anunciou que a Serra do Rio do Rastro alcançou a marca de 500 dias sem mortes no trânsito. Uma placa foi instalada em frente à base do órgão. O maior período registrado sem acidentes fatais no trecho, porém, é de 660 dias.

Reprodução/PMSC Em novembro de 2026, Serra do Rio do Rastro alcançou a marca de 500 dias sem mortes no trânsito

Por que a serra tem tantas curvas?

As 284 curvas da Serra do Rio do Rastro não foram construídas apenas para compor a paisagem. O traçado em zigue-zague é uma solução de engenharia para permitir que os veículos vençam uma grande diferença de altitude em um trecho relativamente curto.

Se a estrada subisse a montanha em linha reta, a inclinação seria muito acentuada, o que dificultaria a circulação de carros, ônibus e caminhões. Ao fazer a rodovia acompanhar a encosta por meio de curvas, o percurso fica mais longo, mas a subida é distribuída por uma distância maior.

Dessa forma, o traçado reduz a inclinação da pista e torna possível vencer o desnível da Serra Geral com mais segurança e condições adequadas de tráfego.