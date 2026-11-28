Reprodução Augusto Lima









A Polícia Federal prendeu preventivamente Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. A ordem foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e faz parte da 11ª fase da Operação Compliance Zero.

Segundo a investigação, Lima teria continuado a operar o Credcesta, mesmo após uma decisão judicial determinar a interrupção das negociações relacionadas ao produto. Os investigadores também suspeitam que o empresário tenha recorrido a policiais militares para ameaçar e intimidar pessoas.

A PF afirma que Augusto Lima descumpriu medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em dezembro de 2025. As restrições determinavam que ele interrompesse as operações do Credcesta.

A investigação apura possíveis crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e delitos contra o sistema financeiro. Até a publicação da reportagem da Folha, a defesa do empresário não havia se manifestado sobre a prisão.

Quem é Augusto Lima?

Conhecido como Guga Lima, Augusto Ferreira Lima foi sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master e atuou na área de crédito consignado da instituição. Ele também criou o Credcesta, cartão de benefício consignado lançado em 2018 para servidores públicos da Bahia.

O produto foi posteriormente expandido para outros estados e municípios. Segundo a PF, carteiras de crédito relacionadas a essas operações teriam sido usadas na montagem de ativos fraudulentos negociados pelo Master com o Banco de Brasília (BRB).

Lima é investigado por sua participação nas negociações entre as instituições. A Polícia Federal atribui a ele a criação de carteiras de crédito consideradas falsas, que teriam sido repassadas ao BRB por meio do Master.

Outras prisões no caso Master

Augusto Lima já havia sido preso na primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025, quando Daniel Vorcaro também foi detido. Ele foi solto dias depois e passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Em outubro de 2026, a Polícia Federal indiciou Lima, Vorcaro e outros 13 investigados no inquérito que apura as fraudes envolvendo o Banco Master e o BRB.