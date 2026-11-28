Reprodução/Prefeitura de Manaus Manaus, capital do Amazonas

Manaus, capital do Amazonas e cidade mais populosa da região Norte, é frequentemente apontada como uma das capitais mais isoladas do Brasil. Isso porque não possui uma ligação rodoviária contínua e plenamente trafegável com o restante do país. Para chegar à cidade ou sair dela, moradores e trabalhadores dependem principalmente do transporte aéreo e fluvial, por meio de barcos e balsas.

A dependência dos rios faz com que a rotina da população seja diretamente influenciada pelos ciclos de cheia e vazante. Durante o período em que o rio Negro atinge seus níveis mais altos, as embarcações conseguem acessar com mais facilidade igarapés e comunidades distantes. Por outro lado, pode alagar ruas, modificar áreas de pesca e alterar a dinâmica de deslocamento dos moradores.

Já durante a vazante, o nível dos rios diminui gradativamente, favorecendo o surgimento de bancos de areia e dificultando a navegação. Embarcações podem ter o deslocamento comprometido, enquanto o transporte de mercadorias fica mais caro. O cenário também pode dificultar o abastecimento de água e alimentos em comunidades mais isoladas.

A ausência de uma alternativa terrestre amplia a vulnerabilidade logística da região. Em situações de crise no abastecimento ou de emergência na área da saúde, por exemplo, as restrições à navegação ou ao transporte aéreo podem dificultar a chegada de suprimentos e o deslocamento de pacientes.

Apesar das limitações de acesso, o isolamento geográfico não significa ausência de estrutura urbana. Manaus conta com comércio, escolas, hospitais, transporte fluvial e conexões digitais. A diferença está nas condições logísticas: os custos de transporte e os prazos de entrega são maiores do que os encontrados em centros urbanos conectados por rodovias ao restante do país.

BR-319: a estrada que pode mudar o isolamento

Agência Brasil BR-319 liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia





A principal possibilidade de ligação terrestre de Manaus com outras capitais brasileiras é a BR-319, rodovia federal que conecta a capital amazonense a Porto Velho, em Rondônia. Em 2026, a estrada completou 50 anos desde sua inauguração, mas ainda enfrenta problemas de trafegabilidade e trechos sem pavimentação adequada.

Construída na década de 1970, a rodovia perdeu suas condições de circulação ao longo dos anos, em meio a dificuldades de manutenção e aos desafios impostos pelas características geográficas e climáticas da região amazônica.

Em maio deste ano, o governo federal anunciou investimentos para a reconstrução da estrada. A previsão é que uma Parceria Público-Privada (PPP) seja concretizada até 2028, com duração de 20 anos. O modelo prevê um aporte estimado de R$ 20 bilhões da União ao longo da execução do projeto.

A proposta, no entanto, também reacende o debate sobre os impactos ambientais da pavimentação. Especialistas alertam que a melhoria do acesso rodoviário pode favorecer o avanço do desmatamento e de atividades ilegais, como grilagem de terras, exploração madeireira e ocupação irregular, em uma das áreas mais preservadas da Amazônia.

Além das consequências ambientais, a falta de uma ligação terrestre representa um desafio econômico para o Amazonas. A dependência dos transportes aéreo e fluvial contribui para elevar os custos logísticos, com reflexos no preço de produtos e mercadorias que chegam à região.

Segundo o governo federal, a área de influência da BR-319 abrange aproximadamente 270 mil quilômetros quadrados nos estados do Amazonas e de Rondônia. O território compreende 18 municípios e um mosaico de áreas protegidas e destinadas a diferentes usos: 33% são Unidades de Conservação federais e estaduais, 19% correspondem a Terras Indígenas, 30% a glebas públicas, 10% a assentamentos federais e apenas 8% a áreas privadas.