Reprodução/Fox News Flávio Bolsonaro (PL), em entrevista à Fox News, nos Estados Unidos

Em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (28), o senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suspender R$ 79,3 milhões em emendas parlamentares indicadas por ele para o orçamento de 2027. Para o senador, a decisão configura uma 'malandragem jurídica'.

Segundo apuração da CNN Brasil, as indicações foram feitas a partir dos Estados Unidos, país para onde o parlamentar fugiu após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. O movimento descrito pelo ministro foi uma forma para evitar medidas judiciais.

"Esse tipo de malandragem jurídica acabou de ser proibida pelo próprio presidente do STF, Edson Fachin. Eu vou ter que notificá-lo pra tomar as providências dentro do seu próprio tribunal", comentou.

Quais são os argumentos de Dino para a decisão?

Na avaliação de Dino, parlamentares que residem no exterior não fazem jus à prerrogativa de indicar emendas. Para fundamentar o despacho, o magistrado citou como precedente o caso de 2025, quando recursos destinados pelos então deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem também foram bloqueados sob o mesmo entendimento.

Além disso, o ministro apontou que a decisão do senador de deixar o país para driblar determinações judiciais do STF pode "agravar o quadro de incompatibilidade com o regular exercício do mandato parlamentar".

"A investidura no mandato parlamentar não comporta o exercício das prerrogativas por conveniência e a obediência opcional dos seus deveres correlatos", escreveu o ministro do Supremo.

Dino deu cinco dias para Senado explicar mandato fora do país

Em sua defesa, Flávio Bolsonaro afirmou que segue no "pleno exercício" do mandato e argumentou que o despacho não aponta falhas técnicas ou legais na destinação das verbas.

"Se a sua decisão não aponta uma única irregularidade, o que que justifica manter esse recurso suspenso? Virou pessoal? Vocês já não disfarçam mais o ódio que têm da direita e por isso fazem tudo para perseguir?", afirmou.

Ao final da decisão, Dino determinou que o Senado Federal esclareça, no prazo de até cinco dias, a situação funcional do parlamentar no exterior e informe se houve autorização oficial da Casa para que ele deixasse o Brasil.