Reprodução/DER/PR Ponte sobre o Rio Ivaí entre São Carlos do Ivaí e Japurá

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), chegou a 47,12% o processo de construção da nova ponte sobre o Rio Ivaí, no noroeste do Paraná. A passagem deve ligar São Carlos do Ivaí e Japurá, para substituir a travessia de balsa, no trecho da PR-498.



A obra começou em março de 2026, com previsão de ser concluída em até dois ano - em fevereiro de 2028. O investimento previsto é de quase 72 milhões de reais. Até o momento, foram investidos mais de 33 milhões de reais.



Como funciona o trajeto por balsa



Por enquanto, a balsa é o único meio de deslocamento entre as duas cidades. Quando chove muito, o Rio Ivaí fica muito cheio e a travessia é interditada. Quando isso acontece, o trajeto é desviado, acrescentando cerca de 50 km no trajeto.



A travessia é utilizada, principalmente, para o transporte de mercadorias, escoamento de produção agrícola e deslocamento da população, ou seja, é um trajeto importante paea o desenvolvimento econômico e logístico do Noroeste do Paraná.

Situação atual da Construção



Atualmente, a construção está focada na estrutura da ponte, concretando os seis pares de pilares que sustentarão a ponte no leito do rio, por meio de plataformas e balsas. As vigas e pré-lajes já foram pré-fabricadas, que vão compor a parte sobre a qual os veículos circularão.

Novos acessos à ponte também estão sendo implantados nas margens do rio, e as chuvas são o principal obstáculo da equipe de obras. Os serviços de terraplanagem estão em execução no momento, para compor a plataforma da pista.

O que ainda falta



A construção ainda prevê uma pista de 400 metros de comprimento, 13,40 metros de largura, duas faixas de 3,60 metros, acostamentos de 2,50 metros de cada lado, barreiras laterais de concreto e 11 pares de pilares de sustentação.



Será feito um asfalto de alta resistência e durabilidade, composto por três camadas principais que distribuem o peso dos veículos.



Está previsto para ser implantado, ainda, 1.180 metros de novos acessos rodoviários conectados à malha viária nas duas margens do rio, sistemas de drenagem das águas, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, entre outras melhorias.





