Reprodução Redes Sociais Chuva alaga ruas e avenidas de Poços de Caldas (MG)









Uma chuva na noite deste sábado (28) alagou ruas e avenidas da região central de Poços de Caldas (MG). Segundo a prefeitura, o volume ultrpassou 100 milímetros, uma quantidade considerada alta considerando a duração do temporal.

Veículos ficaram parcialmente encobertos pela enchente. Vídeos feitos por moradores da cidade turística registraram vias tomadas pela inundação. As autoridades pediram para as pessoas evitarem circular sem necessidade.









Alguns motoristas se arriscaram passando pela enchente, atitude não recomendada pelos órgãos de segurança por causa dos riscos.

O iG fez contato com a Secretaria de Defesa Social para saber a dimensão dos estragos mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem.

Reprodução: Redes Sociais Chuva encobre carros e trava centro de Poços de Caldas









Nas redes sociais, a prefeitura não informou se há desalojados ou desabrigados. Mas garantiu que as equipes estão atuando para minimizar os danos e limpar as vias afetadas.

Veja o comunicado oficial:

''ATENÇÃO, POPULAÇÃO!

Após o registro de aproximadamente 110 milímetros de chuva em Poços de Caldas, equipes da Prefeitura estão mobilizadas e atuando em diferentes pontos da cidade para atender às ocorrências provocadas pelas fortes chuvas.

As equipes municipais estão nas ruas, trabalhando nos pontos de alagamento e prestando atendimento às situações registradas. A Prefeitura segue monitorando as condições e adotando as medidas necessárias para minimizar os impactos e garantir a segurança da população.

A orientação é evitar deslocamentos desnecessários, não atravessar ruas alagadas e redobrar a atenção, especialmente nas áreas de risco.

Em caso de emergência, entre em contato pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros)''.

Ainda segundo a gestão municipal, entre janeiro e novembro de 2026, choveu mais do que o registrado em 2025 inteiro e em todo o ano de 2024.

A cidade de Poços de Caldas

Localizada no Sul de Minas Gerais, Poços de Caldas tem grande movimento de turistas o ano todo em busca das águas termais.

Grande parte do movimento é de pessoas idosas, que aproveitam as atividades espalhadas pelas cidade voltadas para esse público.

O clima ameno é uma das atrações. Entre abril e setembro, temperatura média fica em torno de 15º C. No período de calor, de outubro a março, a média é de 21º C.

Com mais de 160 mil habitantes, é a maior cidade da região, próxima da divisa com o estado de São Paulo, a 160 quilômetros de Campinas e 260 da capital paulista.











