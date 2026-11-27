Portos de Paranaguá O empreendimento foi idealizado para facilitar o caminho dos produtos de exportação aos terminais

O Moegão é um grande sistema de tecnologia para transporte de grãos e farelos do Porto de Paranaguá, no Paraná. A estrutura está em fase de conclusão e ganhou o apelido de “labirinto” pela complexidade que reúne, dentre galerias, pontes, correias, silos e demais equipamentos aparentemente emaranhados.

O empreendimento foi idealizado para facilitar o caminho dos produtos de exportação aos terminais, em uma mudança que deixa a operação dos trens mais objetiva e otimiza o escoamento da produção.

De acordo com a Portos do Paraná, o projeto pode elevar a capacidade de recebimento de grãos e farelos por ferrovia de pouco mais de 5 milhões para até

A obra está próxima de ser concluída, conforme divulgação do dia 9 de outubro que apontava. A previsão para concluir o Moegão e a estrutura de energia está para a primeira quinzena de dezembro.





Para que serve o Moegão?

O nome faz referência à moega, estrutura que recebe e descarrega grãos de produtos a granel. No porto, o Moegão estará conectado a três linhas férreas diferentes, em um complexo planejado para agilizar escoamento de produtos do agronegócio.

As funções principais são: centralizar a descarga de grãos vindos por trem; reduzir manobras férres dentro do porto, como fosse um “pit stop”, da Fórmula 1; aumentar a capacidade; diminuir cruzamentos com áreas urbanas e melhorar a eficiência.

A ideia é que os vagões se posicionem em linhas separadas para recebimento e descarreguem nas moegas de forma objetiva. Depois, os grãos seguem por correias até galerias, que vão conduzir os produtos aos terminais portuários em um sistema unificado e ágil. Direto pro mercado internacional.

Serão três linhas de correias independentes. Ao todo, o sistema deverá ter capacidade para receber 180 vagões e descarregar até 900 por dia, 63% a mais do que anteriormente, com 550 vagões.

Conforme números divulgados pelo Governo do Paraná, o moegão conta com 1,7 quilômetros de extensão, 54 módulos de galerias e abriga 4 mil metros de correias. O investimento total foi estimado em R$ 700 milhões, segundo divulgação de outubro deste ano.