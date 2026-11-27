Alimentação, habitação e transporte concentram cerca de 65% da despesa total das famílias da menor faixa de rendimento em Goiás. Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024–2025, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que os três grupos somam R$ 1.910,77 por mês, em média, de uma despesa total de R$ 2.924,51.

Esse recorte reúne famílias com até R$ 3.036 mensais de rendimento total e variação patrimonial, inclusive aquelas sem rendimento. Na média de Goiás, considerando todas as faixas, alimentação, habitação e transporte somam R$ 3.842,53, equivalentes a 54,2% da despesa total de R$ 7.087,83.

A habitação responde pela maior parcela entre os três grupos: 35% na menor faixa, ante 25,5% na média estadual. A alimentação ocupa 21,3% e 13,5%, respectivamente. Já o transporte tem participação de 9,1% entre as famílias da menor faixa e de 15,2% no conjunto do estado.

O peso de cada despesa em Goiás Participação na despesa total e valor médio mensal por família — POF 2024–2025. Todas as barras usam a mesma escala: de 0% a 40%. Alimentação Média de Goiás 13,5% · R$ 953,42

Faixa até R$ 3.036 21,3% · R$ 622,73

Habitação Média de Goiás 25,5% · R$ 1.808,46

Faixa até R$ 3.036 35,0% · R$ 1.022,46

Transporte Média de Goiás 15,2% · R$ 1.080,65

Faixa até R$ 3.036 9,1% · R$ 265,58

Percentuais sobre a despesa total, não sobre a renda. A faixa até R$ 3.036 considera rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, inclusive sem rendimento. As despesas incluem componentes monetários e não monetários. A média estadual reúne todas as faixas. Fonte: IBGE, POF 2024–2025, planilha de Goiás, tabelas 1.3.52.1 e 1.3.52.2.

Despesa total não é o mesmo que renda

Os valores da pesquisa são médias mensais por unidade de consumo, identificada nas tabelas como família. A classificação de até R$ 3.036 considera o conjunto familiar, não o rendimento por pessoa. Os percentuais de cada grupo são calculados sobre a despesa total, e não sobre a renda nem apenas sobre as despesas de consumo.

Outra diferença é que o levantamento inclui gastos monetários e não monetários. Na habitação, por exemplo, entra o aluguel estimado de imóveis ocupados sem pagamento de aluguel. Por isso, os valores não correspondem integralmente a dinheiro que saiu do bolso das famílias no mês.

O grupo transporte também é mais amplo que o gasto com passagem de ônibus. A subcategoria de transporte urbano tem média mensal de R$ 119,98 em Goiás, ou 1,7% da despesa total. Na menor faixa, são R$ 76,86, equivalentes a 2,6%. Mesmo essa subcategoria não se limita às tarifas de ônibus.

Alimentos ficaram mais caros em Goiânia

Dados de preços mais recentes ajudam a contextualizar essas despesas. Em outubro de 2026, a cesta básica de Goiânia custou R$ 836,64, com alta de 3,54% no mês e de 16,11% em 12 meses, conforme a pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A cesta acompanha 13 alimentos de referência para um trabalhador. Seu valor não corresponde à despesa alimentar de uma família e não deve ser comparado diretamente à média familiar da POF.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), também do IBGE, registrou em Goiânia alta de 7,81% no grupo alimentação e bebidas e de 5,82% em habitação nos 12 meses encerrados em outubro. O índice geral subiu 5,10%. Esses indicadores medem a variação dos preços, enquanto a POF registra a composição das despesas.

Quando a meia tarifa fica em R$ 2,15

Em Goiânia, a meia tarifa nas duas linhas alimentadoras do Terminal Recanto do Bosque completa 30 dias na segunda-feira (30). Aplicada desde 31 de outubro, a medida alcança a linha 597, que atende o Estrela Dalva, e a 718, que atende o Brisa da Mata, conforme a Resolução 166/2026 da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).

Com o Bilhete Único, quem embarca em uma dessas linhas paga R$ 2,15. Se fizer a integração com uma linha comum dentro das regras do cartão, há cobrança de mais R$ 2,15, levando o custo final a R$ 4,30.

No sentido inverso, o passageiro paga R$ 4,30 no primeiro embarque, na linha de tarifa integral. Ao integrar com uma das alimentadoras elegíveis, não há novo débito, desde que o deslocamento esteja dentro do prazo de 2 horas e 30 minutos.

A integração somente entre as alimentadoras previstas na resolução pode manter o custo em R$ 2,15. Nesse caso, o Bilhete Único permite até quatro outros embarques sem cobrança adicional, dentro das 2 horas e 30 minutos contadas do primeiro. A norma também prevê meia tarifa na venda a bordo e regras próprias para quem utiliza o Passe Livre Estudantil.

Em uma simulação de 44 deslocamentos pagos, equivalentes a duas viagens por dia durante 22 dias, o custo seria de R$ 94,60 se todos terminassem em R$ 2,15. Com cobrança final de R$ 4,30 em cada deslocamento, o total seria de R$ 189,20. A diferença de R$ 94,60 é um resultado da simulação, não uma economia medida entre os passageiros.

SIMULAÇÃO Quanto custam 44 deslocamentos Duas viagens pagas por dia, durante 22 dias. O valor considerado é a cobrança final de cada deslocamento. Cobrança final de R$ 2,15 R$ 94,60

Cobrança final de R$ 4,30 R$ 189,20

R$ 0 R$ 50 R$ 100 R$ 150 R$ 200 Diferença entre os cenários: R$ 94,60. Fonte: cálculo da reportagem com os valores da Resolução CMTC 166/2026.



