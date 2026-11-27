Ministério dos Transportes Obras da FICO entre Mara Rosa (GO) e Água Boa (MT); conclusão está prevista para 2028, segundo o Ministério dos Transportes

A Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), em construção entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, em Mato Grosso, tem previsão de começar a operar em 2030, dois anos depois da conclusão das obras. A informação foi enviada pelo Ministério dos Transportes ao iG, em resposta aos questionamentos sobre o cronograma e as condições necessárias para o transporte de cargas..

A pasta informou que a previsão consta nos estudos apresentados na audiência pública do Corredor Ferroviário Leste-Oeste, do qual a FICO I faz parte. O prazo considera a preparação da ferrovia para funcionar após a entrega da infraestrutura.

“Essa estimativa é conservadora e considera um prazo de dois anos para a aquisição de material rodante e a obtenção da licença de operação”, afirmou o ministério. Material rodante é o conjunto de veículos que circula sobre os trilhos, como locomotivas e vagões.

A escolha da empresa que vai operar a linha ainda depende de licitação. Segundo a pasta, a publicação do edital de concessão está prevista para julho de 2027, com leilão em setembro do mesmo ano. A FICO I integra a carteira de projetos ferroviários do governo federal para 2027.

Também caberá ao futuro operador definir os locais dos terminais de carga, conforme o modelo de negócios adotado. O ministério informou que a Infra S.A. já identificou áreas adequadas para essas estruturas, mas a localização definitiva ainda não foi estabelecida.

Obras chegam a 67%, segundo o ministério

O Ministério dos Transportes informou que a construção alcançou 67% de execução física e mantém a conclusão prevista para 2028. A resposta não especificou a data de referência da medição nem apresentou o avanço de cada lote.

“As obras seguem em andamento, com 67% de avanço físico, sem registro de paralisação e com o cronograma de entrega mantido”, declarou a pasta.

A manifestação ocorre após a suspensão temporária dos efeitos do prazo de entrega do primeiro lote, também abordada na reportagem anterior. A decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de 4 de novembro, estabeleceu suspensão por três meses ou até a aprovação e publicação de um termo aditivo, o que ocorrer primeiro.

A medida trata do prazo contratual e não determina a interrupção das obras. O ato preserva as demais disposições do cronograma e não representa uma prorrogação definitiva das obrigações da concessionária. Questionado sobre essa decisão, o ministério atribuiu o assunto à ANTT, responsável pela regulação do contrato, sem detalhar as alterações em análise.

O que é a FICO e por onde a ferrovia vai passar

A FICO I é uma ferrovia de cargas com mais de 360 quilômetros entre Mara Rosa e Água Boa. O projeto pretende criar uma alternativa para transportar a produção agrícola do Centro-Oeste e conectá-la à malha ferroviária nacional.

Ao iG, a Vale, responsável pela construção, informou que o trecho vai interligar 11 municípios, oito goianos e três mato-grossenses. A empresa afirmou que, pelo cronograma oficial, a obra começou em abril de 2023, com estimativa de conclusão em cinco anos.

O projeto inclui 20 pontes, além de passagens inferiores para veículos e gado. Entre as estruturas está a ponte ferroviária sobre o Rio Araguaia, com 1.623 metros de extensão, conforme os dados fornecidos pela Vale.

Em Mara Rosa, a FICO terá conexão com a Ferrovia Norte-Sul . O planejamento prevê ainda a integração com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), formando uma rota em direção ao Porto Sul, em Ilhéus, na Bahia. O funcionamento desse corredor completo depende da conclusão de outros trechos e da infraestrutura portuária.

A Vale também relatou que, em 2024, houve uma primeira operação em linha própria da FICO, conectada à Norte-Sul, para transportar insumos vindos de São Luís, no Maranhão. Esse transporte estava ligado à implantação da ferrovia e não corresponde ao início da operação comercial previsto pelo ministério para 2030.







