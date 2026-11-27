Reprodução/ STF e Agência Senado Edson Fachin, presidente do STF, e o senador Jaques Wagner

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, prorrogou nessa por 60 dias a investigação sobre o caso do Banco Master que envolve o senador Jaques Wagner (PT), no âmbito da operação Compliance Zero. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (26),

Em junho deste ano, na nona fase da operação que apura fraudes bilionárias da instituição do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no sistema financeiro, a Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de buscas em endereços ligados ao ex-líder do governo no Senado.

Ao estender o prazo da investigação por mais 2 meses, Fachin seguiu entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR) favorável à continuidade do inquérito. A decisão do ministro também atende ao pedido da PF, que alega precisar de mais tempo para terminar as diligências.

Investigações

Relatórios da Polícia Federal apontam que Jacques Wagner teria atuado como interlocutor de interesses relacionados ao grupo financeiro do Master junto a integrantes do governo federal e do Congresso Nacional.

O relatório técnico da PF registra 74 chamadas telefônicas concluídas entre Wagner e Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, que, somadas, totalizaram mais de cinco horas e meia de conversas.

Segundo mensagens interceptadas, o senador teria trabalhado em favor do Instituto Terra Firme, entidade fundada por Lima, servindo de ponte entre o grupo e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A PF também aponta indícios de que Wagner teria intermediado contatos entre Lima e o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias.

No Congresso, a PF identificou a participação do senador na apresentação e defesa de pelo menos seis propostas que, segundo a investigação, convergiam com interesses de instituições financeiras privadas.

Parlamentar nega

O senador Jacques Wagner nega as irregularidades. Ele também rejeita alegações sobre supostos elos pessoais e de negócios com Carlos Mansur, ex-controlador da Reag Investimentos, extinta instituição investigada por operações suspeitas com o Master.

Todas as denúncias mencionadas no relatório da PF ainda dependem da conclusão das investigações e de eventual comprovação pelas autoridades.

Ainda no âmbito da Compliance Zero, também na quinta-feira, Edson Fachin decidiu pela manutenção da prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, rejeitando o pedido da defesa de prisão domiciliar do executivo.