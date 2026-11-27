Divulgação/Agência Brasília BRB

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou cerca de R$ 316,5 milhões retidos na liquidação do Banco Master para o Banco de Brasília (BRB). A quantia corresponde a créditos que, segundo a empresa responsável pela liquidação, pertencem comprovadamente ao banco público.

A liberação envolve valores de carteiras de crédito cedidas pelo Master ao BRB antes da liquidação extrajudicial da instituição, em novembro de 2025. Os recursos estavam retidos no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o banco controlado por Daniel Vorcaro.

A decisão não representa a devolução de todo o dinheiro bloqueado. O liquidante e o Banco Central defenderam que os valores cuja titularidade ainda é contestada por outras instituições permaneçam separados até que a disputa seja resolvida.

Entenda a disputa pelos recursos

O BRB pediu ao STF o desbloqueio de valores que considera seus. O governo do Distrito Federal, controlador do banco, também solicitou que a instituição pudesse administrar recursos retidos durante as investigações.

A empresa responsável pela liquidação do Master, a EFB Regimes Especiais, concordou com a liberação de R$ 316,5 milhões. O Banco Central também se posicionou a favor do repasse, desde que a propriedade dos créditos estivesse comprovada.

Os dois órgãos, porém, rejeitaram a entrega de valores cuja titularidade ainda é discutida. Entre os pontos de atenção estão operações em que os mesmos direitos de recebimento teriam sido negociados com mais de uma instituição financeira.

Cerca de R$ 121,3 milhões já recebidos pela liquidante continuam retidos enquanto a propriedade é apurada.

Crise entre BRB e Banco Master

O BRB comprou carteiras de crédito do Banco Master em operações que passaram a ser investigadas pela Polícia Federal. Segundo as apurações, pelo menos R$ 12,2 bilhões em ativos negociados entre as instituições apresentariam indícios de irregularidades.

O caso levou à prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, investigado por suspeita de participação no esquema. Ele nega as acusações por meio de sua defesa.

A Operação Compliance Zero apura suspeitas de fraudes bancárias, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao conglomerado de Daniel Vorcaro.