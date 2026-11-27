Reprodução/redes sociais Filme conta a história de Jair Bolsonaro

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu mais 60 dias à Polícia Federal para concluir o inquérito sobre o financiamento do filme "Dark Horse", cinebiografia que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ressaltando a campanha do mesmo durante as eleições à Presidência da República de 2018.

Leia também: Fachin prorroga investigação sobre Jaques Wagner no caso Master

Anteriormente, no dia 16 de outubro, a Polícia Federal havia solicitado 90 dias adicionais à investigação, com apoio da Procuradoria-Geral da República (PGR). Apesar de Fachin ter acatado o pedido, o prazo inicialmente solicitado foi reduzido.

Dentro do plano inicial, o relatório final deveria ter sido entregue até o dia 10 de outubro; com a nova prorrogação, o documento deve estar finalizado até a segunda semana de dezembro. A data foi estipulada a partir do prazo final que estava previsto, e não da data na qual a prorrogação foi aprovada.

A apuração

Segundo a PF, a investigação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. Os crimes sob análise são lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa e passiva e formação de organização criminosa.

A suspeita é de que uma organização criminosa formada por agentes públicos e privados tenha direcionado dinheiro repassado a uma organização da sociedade civil para empresas subcontratadas de maneira irregular. Os investigadores também apuram se os serviços contratados foram efetivamente realizados.





O processo começou após uma reportagem revelar mensagens e um áudio nos quais Flávio Bolsonaro (PL) teria pedido dinheiro ao então banqueiro Daniel Vorcaro para financiar a produção.

Segundo as informações divulgadas à época, Vorcaro teria destinado pelo menos R$ 61 milhões ao projeto entre fevereiro e setembro de 2025. Os pagamentos cessaram quando as apurações sobre o ex-banqueiro avançaram.

Até o momento, nenhum investigado foi denunciado.

O foco investigativo da PF é o destino final destes recursos. Há suspeita de que os valores teriam sido transferidos para um fundo nos Estados Unidos administrado por um advogado ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio.

Os direitos de distribuição do filme no Brasil foram comprados pela Europa Filmes, mas a data de previsão para a estreia ainda não foi divulgada.

