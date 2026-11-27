Reprodução/redes sociais O ex-governador Anthony Garotinho e a empresária Lilian Vales

Em poucas semanas, o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos) passou das notícias do cenário eleitoral para as páginas de fofocas. Após anunciar o fim do casamento de quase 50 anos com a também ex-governadora pelo PSB, Rosinha Garotinho, o político teve seu nome associado a um suposto novo affair com a empresária Lílian Vales.

A informação foi publicada pelo portal LeoDias, que ouviu pessoas próximas ao ex-governador. Segundo relatos de amigos, Garotinho estaria vivendo uma aproximação com a empresária, que mantém um perfil discreto nas redes sociais.

Porém, tanto a assessoria de Garotinho quanto Lílian negaram a existência de um relacionamento amoroso.

Ainda de acordo com a publicação, o término do casamento com Rosinha teria ocorrido semanas antes do comunicado divulgado por ela no último domingo (22). A separação encerrou uma união de quase cinco décadas.

Movimentação nas redes sociais

A reportagem também apontou que o ex-governador segue o perfil da empresária no Instagram e que os encontros entre Garotinho e a empresária teriam ocorrido na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Após ser questionada sobre o caso, ela também tornou privado seu perfil na rede social.

O portal reforça que a informação sobre o suposto affair se baseia em relatos de pessoas próximas ao político.

Rosinha e Anthony Garotinho se casaram em 1981 e tiveram cinco filhos biológicos e adotaram outros cinco.

No último domingo (22), Rosinha anunciou o fim do casamento nas suas redes sociais. No comunicado, afirmou que a decisão ocorreu por diferenças de entendimento e de caminhos e pediu respeito à privacidade do casal.