Reprodução/Prefeitura de Aparecida Equipes atuam na recuperação e limpeza das vias da cidade

A prefeitura de Aparecida (SP), no Vale do Paraíba, cidade do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, decretou situação de emergência nesta sexta-feira (27) por conta das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias e causaram estragos em vários bairros.

A decisão foi publicada após vistorias e avaliações técnicas realizadas em vários pontos, sob a coordenação da Defesa Civil.

Em menos de uma semana, a cidade registrou dois dos maiores volumes de chuva do Estado de São Paulo. Foram 103 milímetros no dia 20 de novembro e outros 96 milímetros no dia 25.

Os temporais causaram prejuízos a moradores e comerciantes, além de causar danos nas estruturas públicas.

Nesta quinta-feira (26), a prefeitura divulgou que decidiu cancelar a programação de aniversário de Aparecida, completa 98 anos em 17 de dezembro. Foi mantida apenas a Corrida Henoch Reis Filho, marcada para a véspera, dia 16.

O número de pessoas desalojadas também aumentou após novas vistorias na Rua José Carlos de Oliveira, no bairro Santa Luzia. Ao todo, 44 pessoas tiveram que deixar suas casas e recebem assistência do município.

Recursos para a recuperação da cidade

Com validade de 180 dias, a situação de emergência permite acelerar os trabalhos de recuperação das áreas atingidas, além de facilitar a contratação de serviços e a compra de materiais necessários para atender às demandas da população.

O decreto ainda permite que a Prefeitura busque recursos e apoio dos governos estadual e federal para viabilizar as obras e demais ações necessárias.

Entre as medidas previstas estão a ampliação dos serviços de desobstrução de galerias pluviais, obras de contenção de encostas e intervenções em áreas consideradas de risco.

A recuperação das unidades escolares danificadas pelos temporais também está entre as prioridades da administração municipal.

Além dos trabalhos de recuperação dos locais atingidos pelas recentes chuvas, a Prefeitura afirma que busca viabilizar intervenções estruturais para reduzir os riscos e garantir melhores condições de segurança à população.



Vistoria das áreas de risco

Por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Civil Municipal, o município solicitou e conseguiu o apoio do Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo (IPA) para a realização de vistorias técnicas em encostas e terrenos de diferentes regiões de Aparecida que apresentam risco iminente.

Reprodução/Prefeitura de Aparecida Equipe da defesa Civil realiza vistoria em área de risco





A prefeitura explicou, por meio de nota, que, a partir dessas avaliações, serão elaborados laudos técnicos que apontarão as medidas necessárias para a estabilização dos terrenos e a proteção das áreas de risco.

Estes documentos servirão de base para a elaboração de projetos que serão encaminhados aos governos estadual e federal, para obtenção de recursos.