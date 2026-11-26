Nasa El Niño





A transição entre a primavera e o verão, aliada à atuação do El Niño e a outros fatores climáticos, coloca o Brasil diante de um cenário de contrastes entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.

O modelo brasileiro de previsão climática, elaborado em conjunto pelo CPTEC/INPE, Inmet e Funceme, aponta chuvas acima da média em áreas do Sul, do Sudeste e parte do Centro-Oeste, enquanto o Norte e o interior do Nordeste tendem a enfrentar redução de chuvas.

Segundo Fábio Rocha, meteorologista do Grupo de Clima da Divisão de Previsão de Tempo e Clima (DIPTC) do CPTEC/INPE em Cachoeira Paulista (SP), a previsão mensal para o trimestre seguinte reúne dados de produtos desenvolvidos pela própria instituição, da agência americana e de centros mundiais.

Divulgação Este mapa do CPTEC/INPE retrata o super El Niño de outubro de 2026













Além do painel mensal de monitoramento do El Niño feito com órgãos federais como Inmet, Serviço Geológico do Brasil, Cemaden e Censipam.

Fábio destaca que o fenômeno se caracteriza por anomalias de temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial, acima da média climatológica, da costa peruana em direção ao Pacífico central, e altera a circulação atmosférica global, gerando impactos em regiões próximas e remotas.

O especialista também chama atenção para o papel do oceano Atlântico e de efeitos remotos e de circulação sinótica na composição do cenário climático, o que pode agravar ou atenuar os efeitos do El Niño conforme o comportamento das anomalias térmicas.

FOTO: AGÊNCIA BRASIL As águas de referência do Oceano Pacífico Equatorial apresentaram, em outubro, temperaturas mais de 3°C acima da média histórica





Chuva acima da média no Sul e Sudeste; seca aperta no Norte e Nordeste

Para o trimestre de dezembro a fevereiro, o modelo indica volumes de chuva acima do normal em áreas do Sul do Brasil, parte de Mato Grosso do Sul e do Sudeste, incluindo áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro).

O déficit hídrico tende a se concentrar em grande parte do Norte, no interior do Nordeste e em trechos do Centro-Oeste, com destaque para áreas de Mato Grosso e para o setor norte, como Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, parte do Maranhão e norte do Tocantins, onde a seca recente pode se intensificar.

Em relação às temperaturas, o estudo indica valores bem acima do normal na maior parte do Brasil, abrangendo Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Paraná.

Enquanto o Rio Grande do Sul deve ter temperaturas abaixo da faixa normal climatológica e Santa Catarina pode registrar marcas dentro da climatologia ou levemente abaixo em algumas áreas.

Com a chegada do verão, episódios de tempo severo, como chuvas fortes ou intensas em curto espaço de tempo, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo,continuam comuns à estação e podem ganhar intensidade em algumas regiões sob influência do El Niño.

Recomendamos acompanhar sempre os boletins dos órgãos oficiais, os alertas da Defesa Civil e as previsões meteorológicas para evitar perdas, danos materiais e, principalmente, preservar vidas diante de temporais, ondas de calor ou estiagens prolongadas. Fábio Rocha, meteorologista do Grupo de Clima da Divisão de Previsão de Tempo e Clima (DIPTC) do CPTEC/INPE













Para o pesquisador do CPTEC/INPE, o acompanhamento contínuo das informações oficiais permite que tanto a população quanto as empresas planejem suas rotinas e atividades econômicas com antecedência, reduzindo impactos típicos da estação somados ao El Niño e às mudanças climáticas.









Em caso de ocorrências, alagamentos, quedas de árvores ou situações de risco, a orientação é acionar os canais oficiais de emergência e defesa, como a Defesa Civil (telefone 199), o Corpo de Bombeiros (193) e a Polícia Militar (190), além de acompanhar os avisos locais.