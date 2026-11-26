André Dib/Agência Fapesp Pequeno mamífero registrado na Serra do Aracá, no norte do Amazonas

Mais de 330 espécies de lagartos, cobras, anfíbios, pequenos mamíferos, aves, plantas e insetos foram registradas por cientistas na Serra do Aracá, em Barcelos, no norte do Amazonas. Ao menos 16 delas podem ser novas para a ciência.

Os exemplares foram coletados durante uma expedição de 19 dias entre agosto e setembro. Segundo a equipe, o objetivo era mapear os seres vivos da região.

Com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e apoio do Exército, 16 especialistas ficaram acampados a 1.260 metros de altitude, no topo de uma montanha acessível apenas de helicóptero.

O que foi encontrado

Lagartos: Nove espécies registradas, sendo cinco prováveis novidades para a ciência;

Nove espécies registradas, sendo cinco prováveis novidades para a ciência; Cobras : Cinco espécies identificadas, com uma potencialmente inédita;

: Cinco espécies identificadas, com uma potencialmente inédita; Anfíbios: 18 espécies catalogadas, das quais dez podem ser desconhecidas;

18 espécies catalogadas, das quais dez podem ser desconhecidas; Pequenos mamíferos: cerca de 100 indivíduos (entre roedores, marsupiais e morcegos), divididos em aproximadamente 20 espécies;

cerca de 100 indivíduos (entre roedores, marsupiais e morcegos), divididos em aproximadamente 20 espécies; Aves: aproximadamente 200 registros, abrangendo 80 espécies distintas;

aproximadamente 200 registros, abrangendo 80 espécies distintas; Insetos: entre sete mil e 11 mil espécimes coletados, distribuídos em 200 a 350 morfoespécies;

entre sete mil e 11 mil espécimes coletados, distribuídos em 200 a 350 morfoespécies; Plantas: 400 espécimes coletados, gerando cerca de duas mil amostras para herbários, incluindo dezenas de possíveis novas espécies.

André Dib/Agência Fapesp Anfíbio registrado na Serra do Aracá, onde a expedição encontrou 18 espécies do grupo, dez delas possivelmente novas para a ciência









































Pistas no solo e na água

Ao longo desse período, foram coletadas amostras para aplicar o chamado DNA ambiental. Esse método analisa o material genético presente na água e no solo e revela espécies locais, mesmo que não tenham sido vistas ou capturadas.

Os cientistas também colheram sangue de alguns animais para estudar os parasitas e retiraram colunas de solo e sedimentos com grãos de pólen preservados que vão ajudar a reconstruir a história da vegetação dos últimos milhares de anos.



