Reprodução Formação geológica milenar serviu de parada para beato português em 1961, o que originou uma vila durante a colonização e hoje é uma das principais romarias do Brasil

Uma caverna esculpida ao longo de milhares de anos de erosão, junto daação de um dos maiores rios brasileiros se tornou refúgio de missioneiro português e deu origem a uma das principais romarias do Brasil .

Às margens do rio São Francisco, a pausa do português Francisco de Mendonça Mar foi o ponto de partida para Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. Em 1691, o religioso se instalou dentro de uma caverna do Morro da Lapa, onde iniciou orações e ações de caridade.

Sua presença atraiu devotos e estimulou o início de um povoado no local, que há mais de 300 anos mantém profundas ligações com a religião que a originou e hoje é um importante destino religioso brasileiro, reconhecida como Patrimônio Imaterial do Estado desde 2013.

Para além da fé, a formação rochosa foi o centro de toda história da cidade, que une geologia, religião e urbanização ao redor da gruta que é o principal símbolo do legado deixado pelo beato.

Reprodução A cidade possui cerca de 68,8 mil habitantes e principais atividades econômicas envolvem a tradição religiosa até hoje









Tradição religiosa

De acordo com o Instituto do Patrimônio Religioso da Bahia (IPAC), a história das peregrinações religiosas remonta o nascimento da cidade. Após uma longa caminhada carregando a imagem de Senhor Bom Jesus, Francisco de Mendonça Mar descobriu uma gruta à margem direita do São Francisco e decidiu se instalar.

A imagem que carregava foi deixada na gruta, que se tornou um santuário. Nos arredores, somente alguns currais de gado existiam, posse de Antônio Guedes, pecuarista e latifundiário brasileiro que recebeu sesmarias durante o processo de colonização do Oeste da Bahia.

O religioso manteve ações de caridade e orações no local, o que virou notícia para comunidades crentes que se instalaram ao redor. As pessoas procuravam Francisco para receberem ajuda, orientação espiritual e acolhimento.

Reprodução Santuário conta com 16 grutas atualmente





Com o tempo, a imagem de Bom Jesus motivava os seguidores a se instalarem ao redor do morro, fazendo moradias. À sombra do Santuário do Bom Jesus, a cidade começou a existir, primeiro com poucas casas, depois como vila, até se emancipar em 1923, o que oficializou o município.

Já o beato se tornou Padre Francisco da Soledade pouco depois e faleceu em 1722, deixando um legado de fé e caridade na região, enquanto a prática das peregrinações deu origem às romarias, cultura passada por gerações.

Atualmente, segundo o IPAC, o Santuário conta com 16 grutas, sendo nas cavernas do morro. As principais são do Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora da Soledade.

Além das grutas, outro local de visitação é o cruzeiroq ue fica na parte de cima do morro, com cerca de 90 metros de altura. Com isso, são dois percursos, um interno, outro externo.

As romarias também ajudaram a desenvolver a cidade, já que movimentam a economia com a busca por hotéis, alimentação, transportes e comércio.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2025, a cidade possui 68,8 mil habitantes. Ela fica a 800 quilômetros de Salvador, capital baiana, e 675 de Brasília.

A caverna do “morro testemunho”

A gruta que sedia o Santuário do Bom Jesus da Lapa fica dentro do Morro da Lapa, conjunto rochoso de 90 metros de altura e cerca de 1 quilômetro de extensão que resistiu à erosão que as rochas vizinhas sofreram.

Reprodução Formação geológica é classificada como "testemunho", por ter resistido à erosão que rochas vizinhas sofreram





Por isso, para pesquisadores, o Morro da Lapa é classificado como “morro testemunho”. Conforme o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ( ICMBio ), a formação geológica das rochas do local é muito antiga.

Elas são majoritariamente constituídas de carbonato de cálcio, o que torna o surgimento de cavernas ainda mais peculiar. Isso porque, na verdade, não é somente o desgaste da água que “cavou” uma gruta dentro do morro.

A composição química dessas rochas reage com a água, iniciando um processo de carstificação, em que elas se dissolvem em contato o líquido, proveniente das chuvas.

Já o Rio São Francisco atuou durante milhares de anos junto a outros processos de erosão para formar o Morro da Lapa, que é testemunha de como eram as rochas no passado, já que resistiu, mas sofreu erosões internamente que deram origem aos santuários.

Com o tempo, as grutas também sofreram intervenção humana, que construiu capelas no interior das cavidades, transformando a formação natural resiliente justamente em uma prática simbólica de resiliência, parte das romarias.