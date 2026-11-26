Uma caverna esculpida ao longo de milhares de anos de erosão, junto daação de um dos maiores rios brasileiros se tornou refúgio de missioneiro português e deu origem a uma das principais romarias do Brasil .
Às margens do rio São Francisco, a pausa do português Francisco de Mendonça Mar foi o ponto de partida para Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. Em 1691, o religioso se instalou dentro de uma caverna do Morro da Lapa, onde iniciou orações e ações de caridade.
Sua presença atraiu devotos e estimulou o início de um povoado no local, que há mais de 300 anos mantém profundas ligações com a religião que a originou e hoje é um importante destino religioso brasileiro, reconhecida como Patrimônio Imaterial do Estado desde 2013.
Para além da fé, a formação rochosa foi o centro de toda história da cidade, que une geologia, religião e urbanização ao redor da gruta que é o principal símbolo do legado deixado pelo beato.
Tradição religiosa
De acordo com o Instituto do Patrimônio Religioso da Bahia (IPAC), a história das peregrinações religiosas remonta o nascimento da cidade. Após uma longa caminhada carregando a imagem de Senhor Bom Jesus, Francisco de Mendonça Mar descobriu uma gruta à margem direita do São Francisco e decidiu se instalar.
A imagem que carregava foi deixada na gruta, que se tornou um santuário. Nos arredores, somente alguns currais de gado existiam, posse de Antônio Guedes, pecuarista e latifundiário brasileiro que recebeu sesmarias durante o processo de colonização do Oeste da Bahia.
O religioso manteve ações de caridade e orações no local, o que virou notícia para comunidades crentes que se instalaram ao redor. As pessoas procuravam Francisco para receberem ajuda, orientação espiritual e acolhimento.
Com o tempo, a imagem de Bom Jesus motivava os seguidores a se instalarem ao redor do morro, fazendo moradias. À sombra do Santuário do Bom Jesus, a cidade começou a existir, primeiro com poucas casas, depois como vila, até se emancipar em 1923, o que oficializou o município.
Já o beato se tornou Padre Francisco da Soledade pouco depois e faleceu em 1722, deixando um legado de fé e caridade na região, enquanto a prática das peregrinações deu origem às romarias, cultura passada por gerações.
Atualmente, segundo o IPAC, o Santuário conta com 16 grutas, sendo nas cavernas do morro. As principais são do Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora da Soledade.
Além das grutas, outro local de visitação é o cruzeiroq ue fica na parte de cima do morro, com cerca de 90 metros de altura. Com isso, são dois percursos, um interno, outro externo.
As romarias também ajudaram a desenvolver a cidade, já que movimentam a economia com a busca por hotéis, alimentação, transportes e comércio.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2025, a cidade possui 68,8 mil habitantes. Ela fica a 800 quilômetros de Salvador, capital baiana, e 675 de Brasília.
A caverna do “morro testemunho”
A gruta que sedia o Santuário do Bom Jesus da Lapa fica dentro do Morro da Lapa, conjunto rochoso de 90 metros de altura e cerca de 1 quilômetro de extensão que resistiu à erosão que as rochas vizinhas sofreram.
Por isso, para pesquisadores, o Morro da Lapa é classificado como “morro testemunho”. Conforme o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ( ICMBio ), a formação geológica das rochas do local é muito antiga.
Elas são majoritariamente constituídas de carbonato de cálcio, o que torna o surgimento de cavernas ainda mais peculiar. Isso porque, na verdade, não é somente o desgaste da água que “cavou” uma gruta dentro do morro.
A composição química dessas rochas reage com a água, iniciando um processo de carstificação, em que elas se dissolvem em contato o líquido, proveniente das chuvas.
Já o Rio São Francisco atuou durante milhares de anos junto a outros processos de erosão para formar o Morro da Lapa, que é testemunha de como eram as rochas no passado, já que resistiu, mas sofreu erosões internamente que deram origem aos santuários.
Com o tempo, as grutas também sofreram intervenção humana, que construiu capelas no interior das cavidades, transformando a formação natural resiliente justamente em uma prática simbólica de resiliência, parte das romarias.