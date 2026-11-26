Futura Press Motorista também passará a ser obrigado a fazer teste do bafômetro

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senad o aprovou, nesta quarta-feira (25), o projeto de lei que impede a concessão de fiança a motoristas que provocarem mortes no trânsito sob efeito de álcool ou drogas.

O texto aprovado também torna obrigatório o teste de alcoolemia, o conhecido teste do bafômetro, ou exame clínico em motoristas envolvidos em acidentes de trânsito ou abordados em blitz.

Dessa forma, homicídio culposo em acidentes de trânsito provocados por embriaguez ao volante se torna crime afiançável, ou seja, a lei não admite a liberdade provisória mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro.

A proposta também estabelece que motoristas envolvidos em acidentes de trânsito com mortes serão presos em flagrante, mesmo que prestem socorro às vítimas.

Eliminar brechas legais

A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato (PT) e foi relatada pelo senador Laércio Oliveira (PP).

O objetivo do projeto, segundo Contarato, é responsabilizar motoristas embriagados e evitar a impunidade, eliminando brechas legais que permitem a liberdade de condenados por homicídio culposo no trânsito.

Segundo números da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2025, foram registrados 223 mortes em acidentes de trânsito relacionados à ingestão de álcool, somente em rodovias federais.

O número representa aumento de aproximadamente 15% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizados 194 óbitos.

Apesar da alta na quantidade de vítimas fatais, o total de acidentes caiu de 3.854, em 2024, para 3.685, no ano passado. As ocorrências também deixaram 3.219 pessoas feridas.

Segundo a PRF, a maior parte dos acidentes aconteceu aos sábados e domingos, principalmente durante a noite e a madrugada.

O texto que endurece a punição foi aprovado na CCJ em caráter terminativo. Caso não haja recurso para votação no Plenário do Senado, seguirá para análise da Câmara dos Deputados.

Para entrar em vigor, o projeto ainda terá de ser aprovado pelos deputados e seu sancionado pelo presidente da República.