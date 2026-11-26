Reprodução/Prefeitura de Aparecida Equipes trabalham na limpeza de rua, próximo ao Santuário Nacional de Aparecida

A prefeitura de Aparecida (SP), no Vale do Paraíb a, decidiu cancelar a programação comemorativa de aniversário da cidad e, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias e causaram estragos em vários bairros. O município completa 98 anos no dia 17 de dezembro.

Em menos de uma semana, Aparecida registrou os maiores índices de chuva do Estado de São Paulo : 103 milímetros no dia 20 de novembro e 96 milímetros nesta quarta-feira (25).

“Neste momento, a Prefeitura concentra seus esforços na recuperação dos locais atingidos”, justifica a administração municipal, por meio de nota, acrescentando que a prioridade é o atendimento às famílias afetadas pelas chuvas.

Ainda segundo o comunicado oficial, da programação de aniversário, será mantida apenas a Corrida Henoch Reis Filho, que é tradicional na cidade, e permanece marcada para o dia 16 de dezembro.

Equipes nas ruas

As equipes da Prefeitura estão mobilizadas em diferentes regiões de Aparecida, trabalhando na limpeza e desobstrução de vias e galerias de águas pluviais.

Pontos como a Avenida Getúlio Vargas, Avenida Padroeira do Brasil, Rua Padre Gebardo, região da Santa Rita e bairros Ponte Alta e Santa Rita já receberam serviços de limpeza e recuperação.

Outra frente de trabalho é o atendimento às famílias que precisaram deixar suas residências.

De acordo com a administração municipal, 27 pessoas estão desalojadas e acomodadas provisoriamente em uma pousada, com alimentação disponibilizada pela Prefeitura.

atende as famílias afetadas, com a entrega de cestas básicas e kits de limpeza, além da arrecadação e distribuição de móveis e utensílios domésticos.

As equipes daseguem realizando vistorias em diferentes pontos da cidade, avaliando as condições dos imóveis e das áreas atingidas pelas chuvas.

Paralelamente aos trabalhos nas ruas e ao atendimento à população, a Prefeitura afirma que está atuando" junto a outras esferas de governo em busca de recursos e apoio para o desenvolvimento de projetos que auxiliem na recuperação da cidade e na prevenção de novas ocorrências".