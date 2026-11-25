Reprodução Obras de drenagem e recuperação ambiental no Aeroporto de Cargas de Anápolis têm como alvo uma área degradada de 160 hectares

O Governo de Goiás enviou um ofício à Infraero para retomar o processo de transferência do Aeroporto de Cargas de Anápolis. Em resposta ao iG na terça-feira (24), a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) afirmou que o terminal está apto ao repasse. A empresa contratada pelo Estado ainda faz correções nas obras de recuperação ambiental.

Segundo a Goinfra, caberá à Infraero assumir a gestão do terminal e “avaliar eventuais adequações físicas para o início das operações”. A agência estadual não informou quando a cessão deve ser formalizada.

Procurada pelo iG em 19 de novembro, a Infraero não havia respondido sobre o estágio da transferência, a homologação da pista de cargas ou a previsão de início das operações.

A construção do complexo começou em 2010, e a federalização foi anunciada em julho de 2024. Na época, o governo estadual informou que o aeroporto dispunha de uma pista operacional de 1.245 metros e que o repasse abriria caminho para homologar uma segunda pista, de 3 mil metros, destinada às operações de carga.

Obra ambiental ainda tem correções pendentes

Em reportagem anterior, o iG mostrou que a recuperação ambiental do aeroporto abrangia uma área anunciada de cerca de 160 hectares, o equivalente a 224 campos de futebol, com investimento estimado em R$ 38 milhões. Na resposta mais recente, a Goinfra informou que o plano de recuperação abrangeu 157,5 hectares e que o valor atualizado do contrato é de R$ 37,5 milhões.

Segundo estudos da agência, os danos tiveram origem em falhas na execução da drenagem das obras originais, entre 2010 e 2012. A recuperação começou no segundo semestre de 2025 e incluiu contenção de erosões, drenagem, retirada de sedimentos, reconstrução da cabeceira da pista e recomposição da vegetação.

Em setembro de 2026, a agência vistoriou a obra para decidir se poderia recebê-la. “Nessa inspeção, a fiscalização identificou a necessidade de ajustes pontuais na cobertura vegetal, adequações em dispositivos de drenagem e tratamento de focos erosivos localizados”, informou a Goinfra.

A agência determinou que a contratada faça as correções “sem ônus adicional ao Estado”. Segundo a Goinfra, os serviços estão em andamento. Uma nova vistoria será realizada antes do recebimento definitivo da obra, ainda sem data informada.

Tribunal de Contas acompanha a drenagem

Em resposta ao iG na segunda-feira (23), o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) informou que “permanece realizando acompanhamento periódico das obras de drenagem do Aeroporto de Cargas de Anápolis, de modo que o processo segue em fase de instrução”. O tribunal disse que a íntegra da fiscalização ficará disponível após o julgamento. Consulte o andamento do processo no TCE-GO.

Leia a nota da Goinfra na íntegra

NOTA À IMPRENSA – AEROPORTO DE CARGAS

"O Aeroporto de Cargas de Anápolis está apto a ser repassado à Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que ficará responsável pela gestão da unidade e pelas futuras intervenções de infraestrutura necessárias à ampliação de sua operação. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) já encaminhou ofício à Infraero para retomar o processo de cessão da unidade.

Uma das etapas necessárias para viabilizar esse processo era a recuperação ambiental da área. A Goinfra, então, executou o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) em área de 157,5 hectares, além da implantação do sistema de drenagem no entrono do aeroporto. O investimento previsto nessas obras é de R$ 37,5 milhões (valor do contrato atualizado).

Serviços realizados: contenção de erosões, serviços de drenagem e desassoreamento, reconstrução da cabeceira da pista e revegetação das áreas degradadas, solucionando o passivo ambiental existente.

Toda obra é iniciada com um prazo estimado de execução. No entanto, ao longo dos trabalhos, podem ser necessários ajustes no cronograma em razão de dificuldades identificadas em campo ou de adequações nos projetos, situações comuns em obras de infraestrutura. No caso de um PRAD, essas particularidades podem ser ainda mais recorrentes, por se tratar de um tipo de intervenção menos usual no âmbito da Goinfra.

As obras no Aeroporto de Cargas foram iniciadas no segundo semestre de 2025. Em setembro de 2026, a Goinfra realizou vistoria técnica para o recebimento da obra. Nessa inspeção, a fiscalização identificou a necessidade de ajustes pontuais na cobertura vegetal, adequações em dispositivos de drenagem e tratamento de focos erosivos localizados.

Seguindo as regras contratuais, a Goinfra determinou à empresa executora a correção de todas as pendências apontadas, sem ônus adicional ao Estado.

Atualmente, a contratada executa esses serviços corretivos. As equipes técnicas da Goinfra monitoram e fiscalizam continuamente o andamento dos trabalhos e realizarão nova vistoria técnica para atestar o cumprimento integral das exigências antes da emissão do termo de recebimento definitivo.

Com as intervenções estruturais do PRAD implantadas, o Estado avança na etapa ambiental necessária para a transferência do Aeroporto de Cargas de Anápolis à Infraero, a quem caberá avaliar eventuais adequações físicas para o início das operações."



