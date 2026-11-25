Guilherme Galdinni O auxílio será de R$ 350 para mulheres que constituem uma família de uma única pessoa e de R$ 700 para aquelas com filhos ou outras pessoas sob seus cuidados

Mulheres em situação de violência doméstica ou familiar que precisam deixar uma moradia poderão receber até R$ 700 mensais para ajudar a pagar o aluguel em Goiânia. As regras do benefício Goiânia Por Elas foram publicadas na terça-feira (24), no Diário Oficial do Município. A concessão dependerá de avaliação técnica e do cumprimento de requisitos como renda, tempo de residência na capital e medida protetiva vigente.

O auxílio será de R$ 350 para mulheres que constituem uma família de uma única pessoa e de R$ 700 para aquelas com filhos ou outras pessoas sob seus cuidados. A concessão inicial terá duração de três meses, com possibilidade de renovação por períodos iguais, até o limite de um ano. Cada prorrogação dependerá de nova avaliação.

A regulamentação consta da Resolução nº 83/2026 do Conselho Municipal de Assistência Social, que estabelece as condições do benefício previsto na Lei Municipal nº 11.707, de setembro deste ano. A norma entrou em vigor com a publicação, mas isso não confirma o início do atendimento ou dos pagamentos.

Até esta quarta-feira (25), não foram localizados, nas fontes públicas consultadas, a portaria com os procedimentos operacionais, a relação das unidades que já recebem solicitações ou o número de mulheres que poderão ser atendidas simultaneamente.

Quem poderá receber o aluguel social

O benefício contempla mulheres cis e trans com 18 anos ou mais, ou legalmente emancipadas, que residam em Goiânia há pelo menos três anos consecutivos imediatamente anteriores ao pedido.

A candidata deverá ter CadÚnico atualizado e medida protetiva de urgência vigente, concedida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competente da comarca de Goiânia. Também precisará demonstrar que deixou ou necessita deixar a residência por causa da violência e que não dispõe de moradia segura ou de recursos suficientes para alugar um imóvel de imediato.

A renda familiar mensal deverá ser de até um terço do salário mínimo por pessoa ou de até três salários mínimos no total. Na avaliação, a renda do autor da violência não poderá ser considerada disponível à mulher quando a equipe técnica identificar que ela não tem acesso efetivo ao dinheiro.

Para comprovar o tempo de residência, poderão ser utilizados comprovantes de endereço, contratos de aluguel e registros de atendimento em serviços públicos. Não será obrigatório que todos os documentos estejam no nome da requerente.

A falta de documentação civil básica não poderá impedir automaticamente a concessão. Nesses casos, caberá à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos adotar providências para viabilizar o acesso aos documentos.

Terão prioridade mulheres sob risco elevado, inclusive por descumprimento de medida protetiva; aquelas responsáveis por crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência; e as que não tenham uma rede de apoio capaz de oferecer acolhida segura.

Como solicitar e receber

A resolução permite apresentar o pedido diretamente nas unidades da rede socioassistencial ou por encaminhamento dos órgãos e serviços de proteção às mulheres. A secretaria deverá detalhar os procedimentos em portaria.

A primeira parcela deverá ser paga em até 30 dias após a decisão de concessão. O prazo começa com a aprovação, e não com a apresentação do pedido. Não haverá pagamento referente ao período anterior à concessão.

O dinheiro será destinado diretamente à beneficiária, em conta de sua titularidade ou por outro meio que permita o saque sem conta bancária. A equipe técnica deverá orientá-la a utilizar uma conta à qual o autor da violência não tenha acesso. Se a mulher solicitar expressamente, o repasse poderá ser feito ao proprietário do imóvel.

Para iniciar os pagamentos, a situação de moradia poderá ser informada por contrato de locação, recibo ou declaração da própria beneficiária. A norma dispensa a comprovação mensal do pagamento do aluguel e determina acesso restrito ao endereço e aos dados do locador.

A participação em cursos, reuniões ou atendimentos não será condição para receber ou manter o auxílio. A revogação ou o vencimento da medida protetiva também não provocará cancelamento automático: deverá haver reavaliação técnica.

Goiás já oferece R$ 350 por até 18 meses

O governo de Goiás mantém uma modalidade do Pra Ter Onde Morar — Aluguel Social destinada a mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou assistidas por medida protetiva. Administrado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), o benefício estadual paga R$ 350 mensais, com permanência regular de até 18 meses, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira.

As iniciativas têm finalidade semelhante, mas valores e prazos diferentes. Em Goiânia, mulheres com filhos ou outras pessoas sob seus cuidados poderão receber o dobro do valor mensal previsto pelo Estado. O prazo máximo municipal, porém, será de 12 meses, seis a menos que o período regular do programa estadual.

O edital específico da Agehab está com inscrições abertas. As candidaturas são feitas pelo sistema do Aluguel Social ou pelo aplicativo de mesmo nome. A página oficial do programa registra convocações ao longo de 2026, incluindo uma publicada em 5 de novembro.

Entre os requisitos estaduais estão CadÚnico atualizado, renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa e comprovação de residência em Goiás por pelo menos três anos ininterruptos. A candidata também deverá comprovar a situação de violência doméstica e familiar ou a medida protetiva, conforme as exigências do edital.

Em regra, não será permitido acumular o Goiânia Por Elas com outro aluguel social de mesma finalidade, inclusive o estadual. A resolução municipal admite exceções emergenciais, desde que avaliadas por comissão especial e aprovadas também pela Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças.

Capital teve seis vítimas de feminicídio até julho

Goiânia registrou seis vítimas de feminicídio entre janeiro e julho de 2026, segundo levantamento publicado pelo iG em agosto. O dado corresponde aos sete primeiros meses do ano e não inclui os casos posteriores.

O aluguel social municipal tem como finalidade contribuir para o acesso temporário a uma moradia segura, permitindo que a mulher se afaste do local de violência para proteger a própria integridade e a de seus dependentes. A resolução prevê acompanhamento pela rede de proteção e encaminhamento a outras políticas públicas.

Número de benefícios depende do orçamento

Os recursos do Goiânia Por Elas sairão do Fundo Municipal de Assistência Social. Caberá à secretaria definir, em ato próprio, quantos benefícios poderão ser concedidos simultaneamente, conforme o orçamento disponível.

Caso a procura supere esse limite, a resolução determina que a pasta adote providências para suplementar o orçamento do fundo e informe o Conselho Municipal de Assistência Social. Também deverão ser apresentados relatórios trimestrais sobre pedidos, concessões, renovações, suspensões, desligamentos e execução financeira.



