Reprodução Agente de endemias durante vistoria em casa abandonada

Goiânia tem 16.528 armadilhas contra o mosquito da dengue em operação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os equipamentos capturam o inseto em superfícies adesivas ou fazem com que ele transporte larvicida para outros criadouros. A rede funciona em um cenário de aumento da doença: a capital registrou 36.617 casos confirmados nas primeiras 46 semanas epidemiológicas de 2026, alta de 23% em relação ao mesmo período de 2025.

Em resposta ao iG, a secretaria informou que as unidades instaladas representam 66,1% de uma rede prevista de 25 mil equipamentos. Outras 8.472 ainda serão distribuídas em áreas selecionadas a partir de avaliações sobre a presença do mosquito e a ocorrência das doenças transmitidas por ele.

“A Secretaria esclarece que reiniciou o processo de instalação da rede, que segue em andamento”, informou a pasta. A resposta não apresenta uma data para concluir a implantação.

Como funcionam as armadilhas

O modelo mais numeroso é a In2Care, com 9.928 estações instaladas de um total de 15 mil. O equipamento atrai fêmeas do Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya, para um recipiente com água, semelhante aos locais procurados pelo inseto para depositar os ovos.

Ao visitar a estação, a fêmea entra em contato com substâncias que aderem ao corpo. Uma delas é o piriproxifeno, um larvicida que interfere no desenvolvimento do mosquito e impede sua chegada à fase adulta. Quando deixa o equipamento e visita outros recipientes com água, o inseto pode transportar o produto para esses criadouros.

A tecnologia também utiliza o fungo Beauveria bassiana, que atua contra o mosquito adulto. Assim, a estação combina a ação sobre o inseto que a visita com a possibilidade de dispersar larvicida para outros pontos.

Já a Inestrap funciona por aderência: o mosquito é atraído para o equipamento e fica preso em uma superfície adesiva. Segundo a SMS, Goiânia tem 6.600 unidades desse modelo instaladas, de um total de 10 mil.

Onde estão os equipamentos

As estações In2Care estão distribuídas em cinco distritos sanitários. No Sudoeste, atendem Jardim Itaipu e Residencial Itaipu. No Noroeste, estão no Parque Tremendão, Morada do Sol, Setor Finsocial e Jardim Curitiba.

O mesmo modelo foi instalado no Jardim Guanabara I, no Distrito Norte; no Jardim América, no Sul; e no Jardim Novo Mundo, no Leste.

As Inestrap estão presentes em três distritos. No Leste, foram instaladas no Parque Atheneu, Parque das Laranjeiras, Jardim Mariliza, Jardim Bela Vista e Setor Alto da Glória. No Oeste, a secretaria relacionou Conjunto Vera Cruz, Bairro Goiá e Setor Parque Oeste Industrial João Braz. No Distrito Campinas-Centro, os equipamentos estão no Setor Cidade Jardim.

A prefeitura informou os bairros atendidos, mas não detalhou quantas unidades funcionam em cada um deles. Para completar a rede prevista, ainda faltam instalar 5.072 estações In2Care e 3.400 armadilhas Inestrap.

Manutenção e ampliação da rede

Segundo a SMS, a manutenção dos equipamentos instalados segue ciclos de oito semanas. A pasta também prevê implantar “ilhas móveis de armadilhas”, que poderão ser direcionadas às áreas de maior transmissão durante o período epidêmico. A resposta não informa quantas unidades serão utilizadas nessa estratégia nem quando ela começará.

Para ampliar o projeto, o Fundo Municipal de Saúde emitiu, em 22 de junho de 2026, um empenho de R$ 6,234 milhões em favor da Biovec Comércio de Saneantes, destinado à aquisição de 4.200 estações In2Care e 45 mil refis bioativos. O pedido está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 90021/2026 e à Ata de Registro de Preços nº 056/2026. Do valor total, R$ 1,239 milhão corresponde às estações e R$ 4,995 milhões aos refis.

Dengue cresce 23% e provoca 37 mortes

De acordo com o boletim epidemiológico da SMS publicado em 25 de novembro, os casos confirmados de dengue passaram de 29.758 para 36.617 no comparativo das semanas epidemiológicas 1 a 46 de 2025 e 2026. São 6.859 confirmações a mais, um crescimento de 23%. O documento também contabiliza 37 mortes pela doença em 2026.

A alta foi ainda mais acentuada na chikungunya. No mesmo comparativo, os casos confirmados passaram de 159 para 803, aumento de aproximadamente 405%. Houve uma morte confirmada pela doença neste ano.

Os dados são preliminares e estão sujeitos a revisão. O avanço das infecções, assim como o número de armadilhas instaladas, não permite concluir isoladamente qual foi o efeito dos equipamentos sobre a transmissão.

Armadilhas integram outras ações de prevenção

A instalação dos equipamentos se soma às ações de combate à dengue em Goiânia, como inspeções de imóveis, eliminação de recipientes que acumulam água e tratamento de criadouros pelas equipes responsáveis.

Um estudo de campo publicado em 2021, que acompanhou a In2Care durante seis meses, encontrou menos ovos e larvas na área com as estações em comparação com uma área submetida a medidas convencionais de controle. A pesquisa avaliou indicadores da população do mosquito, e não a redução de casos de dengue entre moradores.



