Divulgação Ultrafarma Sidney Oliveira, fundador e dono da Ultrafarma





O empresário Sidney Oliveira, fundador e dono da Ultrafarma, virou réu por suspeita de integrar uma organização criminosa que teria viabilizado o recebimento irregular de R$ 327 milhões em restituições tributárias pela rede de farmácias. A Justiça de São Paulo aceitou uma denúncia do Ministério Público estadual contra Oliveira e, com a decisão, o empresário passa a responder como réu no processo.

Segundo a acusação, apresentada em maio deste ano, o esquema de manipulação de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teria funcionado entre 2021 e 2025, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, com a participação de agentes públicos, operadores técnicos e empresários, entre eles Sidney Oliveira.

O ICMS é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e determinados serviços. Em situações previstas na legislação, empresas podem solicitar a restituição ou o aproveitamento de créditos relacionados ao tributo.

De acordo com o Ministério Pública, a Ultrafarma teria pago propina para obter vantagens na liberação de créditos tributários, e Oliveira seria responsável por autorizar os repasses aos auditores fiscais envolvidos.

Segunda denúncia

É a segunda denúncia apresentada contra o empresário no âmbito do caso. Anteriormente, ele havia sido acusado de corrupção ativa e chegou a ser preso temporariamente em agosto de 2025, durante a deflagração da Operação Ícaro. Oliveira foi solto após pagamento de fiança.

A investigação colocou a rede no centro das apurações ao identificar indícios do uso de laranjas na operação da varejista, cenário que levou ao fechamento de lojas históricas na capital paulista e ao bloqueio de contas da companhia e de seu fundador.

Medidas cautelares

A decisão proferida agora pela 2ª Vara Estadual de Organizações Criminosas estabelece medidas que deverão ser cumpridas por Oliveira durante o processo.





As 73 anos e com a saúde debilitada, Oliveira não será obrigado a usar tornozeleira eletrônica, segundo estabeleceu o Ministério Público, mas o empresário está proibido de deixar o Brasil e deverá entregar seu passaporte à Justiça. Ele também não poderá permanecer fora da cidade de São Paulo por mais de cinco dias e terá de comparecer mensalmente em juízo.

O processo tramita sob segredo de Justiça e ainda não há data definida para o julgamento da acusação.

O iG entrou em contato com a Ultrafarma, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.