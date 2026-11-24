Reprodução/Instagram Mergulhadores capturam 220 peixes-leão em Fernando de Noronha





Quatro mergulhadores bateram o recorde de captura de peixes-leão em Fernando de Noronha (PE). Ao todo, 220 exemplares foram retirados do mar em uma única operação realizada nesta segunda-feira (23). A marca supera o recorde anterior, de 190 animais, registrado na semana passada, também no arquipélago. A divulgação foi feita pela equipe de.mergilho do Sea Paradise, que combate o animal na região.

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão ameaça a biodiversidade marinha por apresentar alta capacidade de reprodução e não ter predadores naturais conhecidos em quantidade suficiente para controlar sua expansão na região.

O animal também é um predador voraz. Um único exemplar pode consumir até 20 peixes em apenas 30 minutos, incluindo espécies nativas e pequenos animais importantes para o equilíbrio dos recifes.

Em Fernando de Noronha, o primeiro registro oficial da espécie ocorreu em dezembro de 2020. Desde então, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e instituições parceiras realizam operações de monitoramento e captura para conter o avanço da população.

Em outubro, uma operação retirou 312 peixes-leão da região portuária do arquipélago. Em maio deste ano, o ICMBio informou que mais de 3 mil exemplares já haviam sido removidos das águas de Noronha desde o primeiro registro.

Por que o peixe-leão precisa ser capturado?

A retirada dos animais é uma estratégia de controle de uma espécie exótica invasora, ou seja, que não pertence naturalmente ao ecossistema e pode provocar desequilíbrios ambientais.

Além de encontrar condições favoráveis para se espalhar, o peixe-leão tem reprodução acelerada. Uma única fêmea pode produzir mais de 2 milhões de ovos por ano, o que facilita o crescimento da população.

A espécie se alimenta de diferentes animais marinhos, inclusive filhotes de peixes nativos e espécies endêmicas, que existem naturalmente apenas em determinadas regiões.

O avanço do predador pode reduzir populações de espécies nativas, prejudicar os ambientes recifais e provocar impactos na pesca e no turismo de mergulho. Por isso, o controle populacional é considerado importante para preservar a biodiversidade de Fernando de Noronha.

Além da ameaça ambiental, o peixe-leão oferece riscos à saúde humana. O animal possui 18 espinhos venenosos distribuídos pelas nadadeiras dorsal, pélvicas e anal.

Um cuidado importante é que o veneno pode continuar ativo mesmo depois da morte do animal. Por isso, não é seguro tocar ou manipular um exemplar encontrado na praia ou durante um mergulho.

O que fazer ao encontrar um peixe-leão?

O ICMBio orienta que banhistas, pescadores e mergulhadores não tentem capturar o animal por conta própria.

Ao avistar um peixe-leão durante um mergulho, a recomendação é manter distância e, se for possível fazer isso com segurança, fotografar ou filmar o exemplar. Também é importante informar o local e a profundidade do registro às autoridades ambientais.

O avistamento deve ser comunicado ao ICMBio, que poderá organizar uma operação de captura com profissionais capacitados. A retirada exige treinamento específico e equipamentos adequados para evitar acidentes com os espinhos venenosos.

Em caso de ferroada, a vítima deve procurar atendimento médico imediatamente.