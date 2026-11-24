Reprodução/redes sociais Jair Neto Oliveira Vilela, de 3 anos, morreu após ser atingido por uma vaca em uma chácara na zona rural de Campinaçu, no norte de Goiás

Um menino de 3 anos morreu após ser atingido por uma vaca em uma chácara na zona rural de Campinaçu, no norte de Goiás, no domingo (22). Jair Neto Oliveira Vilela estava com os pais durante a ordenha quando o animal teria avançado contra ele.

Segundo informações apuradas pela TV Anhanguera, o pai havia acabado de tirar o leite da vaca. A criança estava sentada perto do local e foi atingida por cabeçadas do animal.

Os pais socorreram Jair Neto e o levaram ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. Conforme a emissora, o menino costumava acompanhar a rotina da família.

Em nota, a Prefeitura de Campinaçu lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de dor prestamos nossas condolências a seus familiares”, afirmou a gestão municipal.



