PCGO Policiais civis durante reunião e diligências da 23ª fase da Operação Destroyer, realizada em Goiás e no Rio de Janeiro

A Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta terça-feira (24) a 23ª fase da Operação Destroyer, com 35 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão em Goiás e no Rio de Janeiro. Entre os alvos está a companheira de um líder de facção morto durante um confronto policial na capital fluminense, em outubro de 2025.

Segundo a investigação, após a morte do companheiro, a mulher passou a transmitir ordens à facção em Goiás e continuou recebendo, em nome dele, lucros das atividades criminosas. Ela é investigada no Rio de Janeiro.

Batizada de Operação Adernamento, a nova etapa tem como alvo uma facção suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios. As diligências ocorrem em Aparecida de Goiânia, Ceres, Goiânia e Trindade, além da capital fluminense.

Além dos 74 mandados, a polícia informou que a ação inclui a apreensão de veículos e valores que seriam vinculados aos crimes investigados.

A operação é conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Aparecida de Goiânia, vinculado à 2ª Delegacia Regional de Polícia.

A corporação não informou quantos mandados já haviam sido cumpridos nem especificou qual medida judicial foi expedida contra a mulher.



