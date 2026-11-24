PF A apreensão é um desdobramento de eperação que investigou tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro

Uma aeronave apontada pela Polícia Federal (PF) como utilizada por um grupo investigado por tráfico internacional de drogas foi apreendida em um hangar de Goiânia. A medida foi determinada pela Justiça e integra a Operação Bifronte, que apura a aquisição de entorpecentes provenientes da Bolívia e do Peru para distribuição no Brasil.

O avião, de prefixo PT-RMU, é um bimotor Embraer EMB-810C, fabricado em 1981. Segundo consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave tem seis assentos, com capacidade para cinco passageiros e um tripulante.

A apreensão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/GO), em apoio à equipe de Minas Gerais. A PF não divulgou o nome do aeródromo onde o avião estava nem detalhou como ele teria sido utilizado pelo grupo.

Cadastro aponta certificado suspenso

Na consulta realizada nesta terça-feira (24), o cadastro da Anac apontava o Certificado de Aeronavegabilidade da aeronave como suspenso. O motivo informado é o vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), cuja validade terminou em 13 de novembro de 2026.

A nota da PF também não informa quando a aeronave voou pela última vez.

Investigação alcança cinco estados

A Operação Bifronte foi deflagrada em 14 de outubro para desarticular um grupo investigado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Na ocasião, foram cumpridos 46 mandados judiciais em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

Segundo a PF, os investigados atuavam na aquisição de drogas provenientes da Bolívia e do Peru, no transporte e na distribuição dos entorpecentes em território nacional. A investigação também apura a movimentação de recursos financeiros e a ocultação de patrimônio de origem ilícita.



