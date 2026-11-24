Um filhote de cateto encontrado sozinho em Itumbiara, no sul de Goiás, acompanhou pessoas até as proximidades de um quartel e foi acolhido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o animal recebeu alimento e os primeiros cuidados na unidade do 6º Batalhão de Bombeiros Militar.
As pessoas que encontraram o filhote relataram aos militares que ele começou a segui-las espontaneamente.
Os registros em vídeo mostram o cateto acompanhando um bombeiro pelo interior do quartel. Em outros momentos, o filhote aparece no colo de um militar e recebe alimento em uma mamadeira.
Filhote foi encaminhado para avaliação
Após o atendimento inicial, o animal foi levado ao Centro de Zoonoses de Itumbiara. De acordo com os bombeiros, o encaminhamento foi feito para que ele passasse por triagem e recebesse os cuidados necessários.
O que é um cateto?
O cateto, também conhecido como caititu ou porco-do-mato, é um mamífero silvestre nativo das Américas e encontrado no Cerrado. Embora tenha aparência semelhante à de um porco doméstico, pertence a outra família, a dos taiassuídeos.
Uma de suas características é a faixa de pelos claros que passa pelo pescoço e pelos ombros, formando uma espécie de colar. O animal vive em grupos e se alimenta principalmente de frutos, além de sementes, raízes e outras partes de plantas.