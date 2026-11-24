Corpo de Bombeiros Filhote de cateto recebe cuidados de bombeiros em Itumbiara após acompanhar pessoas até as proximidades do quartel

Um filhote de cateto encontrado sozinho em Itumbiara, no sul de Goiás, acompanhou pessoas até as proximidades de um quartel e foi acolhido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o animal recebeu alimento e os primeiros cuidados na unidade do 6º Batalhão de Bombeiros Militar.

As pessoas que encontraram o filhote relataram aos militares que ele começou a segui-las espontaneamente.

Os registros em vídeo mostram o cateto acompanhando um bombeiro pelo interior do quartel. Em outros momentos, o filhote aparece no colo de um militar e recebe alimento em uma mamadeira.





Filhote foi encaminhado para avaliação

Após o atendimento inicial, o animal foi levado ao Centro de Zoonoses de Itumbiara. De acordo com os bombeiros, o encaminhamento foi feito para que ele passasse por triagem e recebesse os cuidados necessários.

O que é um cateto?

O cateto, também conhecido como caititu ou porco-do-mato, é um mamífero silvestre nativo das Américas e encontrado no Cerrado. Embora tenha aparência semelhante à de um porco doméstico, pertence a outra família, a dos taiassuídeos.

Uma de suas características é a faixa de pelos claros que passa pelo pescoço e pelos ombros, formando uma espécie de colar. O animal vive em grupos e se alimenta principalmente de frutos, além de sementes, raízes e outras partes de plantas.