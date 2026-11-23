Divulgação MPT Trabalhadores em situação análoga à escravidão resgatados

Uma denúncia de trabalho análogo à escravidão em uma usina de bioenergia em Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal, foi encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) a um Grupo Móvel de Fiscalização.

Contratados para cortar cana, os trabalhadores relatam que recebiam comida com moscas, ficaram sem parte do pagamento e tiveram de comprar os próprios equipamentos de proteção.

Em nota enviada ao iG, o MPT-GO confirmou que registrou a denúncia após tomar conhecimento do caso por meio da imprensa. O órgão não informou se a fiscalização já esteve no local ou se houve confirmação das irregularidades relatadas.

“Ela foi encaminhada a um Grupo Móvel de Fiscalização, que é o responsável por verificar as situações de trabalho análogo ao de escravo”, informou o MPT. O grupo reúne procuradores do Trabalho, auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e integrantes de uma força policial.

Trabalhadores pediram ajuda para voltar para casa

Ao g1, Vandeilson da Silva Lopes, de 28 anos, contou que deixou a Paraíba e chegou a Goiás em meados de agosto para trabalhar no corte manual de cana. Segundo ele, o grupo reunia mais de cem homens, principalmente nordestinos, entre eles moradores do Ceará e do Maranhão.

Os trabalhadores disseram à reportagem que receberam apenas parte da remuneração combinada e interromperam as atividades para cobrar os valores pendentes. Fotos e vídeos feitos pelos contratados mostram moscas nas marmitas que, segundo eles, eram fornecidas pela empresa.

A falta de pagamento teria atingido também a pousada onde o grupo estava hospedado. Vandeilson afirmou ao g1, nesta segunda-feira (23), que todos tiveram de deixar o estabelecimento no sábado (21) e recorreram a parentes para custear a viagem de volta às cidades de origem.

Ele e outros dois trabalhadores procuraram a delegacia de Vila Boa e o MPT em Brasília. Entre as irregularidades denunciadas estava a falta de equipamentos de proteção individual, que, segundo Vandeilson, precisaram ser comprados pelos próprios contratados.

Fiscalização pode levar a indenizações

Ao iG, o MPT explicou que, caso sejam confirmadas condições análogas à escravidão, caberá ao Ministério do Trabalho e Emprego adotar providências como calcular verbas rescisórias, encaminhar a liberação do seguro-desemprego, regularizar registros na carteira de trabalho e providenciar o retorno dos trabalhadores aos locais de origem.

Ao MPT cabe propor um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ao responsável. O acordo estabelece compromissos para impedir a repetição das irregularidades e pode prever o pagamento de indenizações por danos morais individuais ou coletivos.

“Caso o responsável pelos trabalhadores não queira assinar o TAC, o MPT ajuíza uma ação civil pública na Justiça do Trabalho”, informou o órgão.

A manifestação não identifica a usina ou a empresa contratante, nem informa quantos trabalhadores estão abrangidos pelo procedimento.

Goiás teve 102 ações de fiscalização em 2025

Goiás registrou 102 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão em 2025, segundo balanço do Ministério do Trabalho e Emprego divulgado em janeiro de 2026. Foi o quinto maior número entre os estados, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O indicador contabiliza fiscalizações, que não necessariamente resultam em resgates.

Em uma operação anterior em Vila Boa, realizada em setembro de 2025, 108 trabalhadores foram resgatados no cultivo de cana-de-açúcar. Na ocasião, o MPT-GO informou que foram identificadas jornadas exaustivas e condições degradantes. A nota sobre a denúncia atual não esclarece se existe relação entre os dois episódios.



