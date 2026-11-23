Corpo de Bombeiros Gambá foi encontrado em residência de Jataí e devolvido à natureza após o resgate

Um gambá, também conhecido como saruê, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrado na garagem de uma casa no setor Vila Iracema, em Jataí, no sudoeste de Goiás.

Segundo o 1º sargento José Ricardo Vieira de Assis, do 13º Batalhão Bombeiro Militar, o animal estava em um pequeno pé de cajá-manga, a pouco menos de dois metros de altura. Um dos militares utilizou luvas para segurá-lo pela cauda e colocá-lo em um tambor de contenção.





Assis explicou que a corporação utiliza diferentes ferramentas e técnicas de captura, conforme as condições de cada ocorrência. O cuidado no manuseio é necessário porque o animal pode reagir ao se sentir ameaçado.

“Ele pode vir a ferir quem está manuseando, porque na tentativa de defesa ele pode acabar mordendo”, afirmou.

Após a captura, os bombeiros verificaram as condições aparentes do gambá antes de transportá-lo. “Identificamos que ele estava saudável e levamos ele para uma mata fora da cidade”, relatou o sargento.

Segundo Assis, quando há suspeita ou dúvida sobre ferimentos ou doenças, o animal é encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí. O órgão realiza o primeiro atendimento e, conforme o relato do militar, faz o encaminhamento ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Goiânia.

Alimento atrai gambás para as casas

De acordo com o sargento, os gambás se adaptaram ao ambiente urbano e podem voltar à cidade em busca de comida mesmo depois de uma soltura em área afastada. Entre os alimentos consumidos, ele citou ovos, pintinhos, insetos, escorpiões e pequenas serpentes.

O lixo deixado sem proteção também pode atrair o animal para as residências. “Você deixa um lixo ali desprotegido, ele também vai revirar o lixo ali em busca de alimento”, explicou.

Assis relatou que os encontros com animais silvestres no perímetro urbano de Jataí também envolvem tamanduás-bandeira, tamanduás-mirins, ouriços-cacheiros e pequenos macacos. Segundo ele, há ainda ocorrências com lobos-guarás dentro da cidade.

Saruê é um dos nomes populares do gambá

A diferença entre os nomes costuma causar dúvidas, mas saruê é uma das formas pelas quais os gambás são conhecidos no Brasil. Entre os nomes populares estão mucura, timbu, cassaco e micurê. O uso dessas palavras não se restringe necessariamente a uma parte do país: moradores de uma mesma região podem conhecer o animal por termos diferentes.

O que fazer ao encontrar um saruê

Nem todo encontro exige uma captura. Em entrevista ao iG sobre como agir ao encontrar um saruê em casa , a bióloga Ingrid Cole explicou que, quando o animal está apenas de passagem, aparentemente bem e fora de perigo, não é necessário intervir.

Se estiver ferido ou em uma situação de risco, a orientação é buscar ajuda dos órgãos responsáveis pelo resgate de animais silvestres. Deve-se evitar o manuseio e afastar animais domésticos que possam atacá-lo.

Manter lixeiras fechadas e impedir o acesso a restos de alimentos e ração também ajuda a reduzir a atração desses animais para as residências.