Um gambá, também conhecido como saruê, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrado na garagem de uma casa no setor Vila Iracema, em Jataí, no sudoeste de Goiás.
Segundo o 1º sargento José Ricardo Vieira de Assis, do 13º Batalhão Bombeiro Militar, o animal estava em um pequeno pé de cajá-manga, a pouco menos de dois metros de altura. Um dos militares utilizou luvas para segurá-lo pela cauda e colocá-lo em um tambor de contenção.
Assis explicou que a corporação utiliza diferentes ferramentas e técnicas de captura, conforme as condições de cada ocorrência. O cuidado no manuseio é necessário porque o animal pode reagir ao se sentir ameaçado.
“Ele pode vir a ferir quem está manuseando, porque na tentativa de defesa ele pode acabar mordendo”, afirmou.
Após a captura, os bombeiros verificaram as condições aparentes do gambá antes de transportá-lo. “Identificamos que ele estava saudável e levamos ele para uma mata fora da cidade”, relatou o sargento.
Segundo Assis, quando há suspeita ou dúvida sobre ferimentos ou doenças, o animal é encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí. O órgão realiza o primeiro atendimento e, conforme o relato do militar, faz o encaminhamento ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Goiânia.
Alimento atrai gambás para as casas
De acordo com o sargento, os gambás se adaptaram ao ambiente urbano e podem voltar à cidade em busca de comida mesmo depois de uma soltura em área afastada. Entre os alimentos consumidos, ele citou ovos, pintinhos, insetos, escorpiões e pequenas serpentes.
O lixo deixado sem proteção também pode atrair o animal para as residências. “Você deixa um lixo ali desprotegido, ele também vai revirar o lixo ali em busca de alimento”, explicou.
Assis relatou que os encontros com animais silvestres no perímetro urbano de Jataí também envolvem tamanduás-bandeira, tamanduás-mirins, ouriços-cacheiros e pequenos macacos. Segundo ele, há ainda ocorrências com lobos-guarás dentro da cidade.
Saruê é um dos nomes populares do gambá
A diferença entre os nomes costuma causar dúvidas, mas saruê é uma das formas pelas quais os gambás são conhecidos no Brasil. Entre os nomes populares estão mucura, timbu, cassaco e micurê. O uso dessas palavras não se restringe necessariamente a uma parte do país: moradores de uma mesma região podem conhecer o animal por termos diferentes.
O que fazer ao encontrar um saruê
Nem todo encontro exige uma captura. Em entrevista ao iG sobre como agir ao encontrar um saruê em casa , a bióloga Ingrid Cole explicou que, quando o animal está apenas de passagem, aparentemente bem e fora de perigo, não é necessário intervir.
Se estiver ferido ou em uma situação de risco, a orientação é buscar ajuda dos órgãos responsáveis pelo resgate de animais silvestres. Deve-se evitar o manuseio e afastar animais domésticos que possam atacá-lo.
Manter lixeiras fechadas e impedir o acesso a restos de alimentos e ração também ajuda a reduzir a atração desses animais para as residências.