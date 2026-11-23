Reprodução/redes sociais e STF O ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o procurador-geral da República, Paulo Gonet

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu nesta segunda-feira (23) os quatro relatórios da Polícia Federal (PF) sobre as menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master. O material foi entregue pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, na última semana.

Os ministros citados nos relatórios da PF são André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques.

Com o material em mãos, a PGR vai avaliar se as conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro justificam a abertura de investigações contra ministros do STF.

Em seguida, a partir dessa manifestação, o plenário do STF deverá decidir se autoriza a abertura de investigações contra seus integrantes.

Relatórios

Os documentos foram produzidos a partir de mensagens encontradas nos celulares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e de seu cunhado, Fabiano Zettel.

Vorcaro é investigado por suspeitas de fraudes financeiras envolvendo a instituição. Durante as apurações, a PF teve acesso a conversas e outros materiais armazenados nos aparelhos dos investigados.

Ao todo, foram enviados dez relatórios ao Supremo com menções no celular de Vorcaro aos ministros do tribunal.

Em seis casos, que envolvem os nomes de Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Gilmar Mendes, a investigação considerou não haver razão para abertura de investigações, em razão do conteúdo.

Nos outros quatro casos, a Polícia Federal diz que as menções têm potencial para uma repercussão penal.

Sobre Moraes, Toffoli e Nunes Marques pesam suspeitas de pagamentos feitos por Vorcaro e familiares dos ministros, atuação favorável aos interesses do banqueiro em processos sobre faculdade de medicina e o setor sucroalcooleiro e a construção de uma relação de proximidade.

O nome de André Mendonça, que é relator da investigação do caso Master, foi incluído depois. O relatório cita uma reunião entre o ministro e o banqueiro e revela mensagens de Vorcaro irritado com um voto de Mendonça que contrariava seus interesses.

O presidente do Supremo, Edson Fachin, deu prazo de 15 dias para manifestação da PGR sobre os relatórios da Polícia Federal. Mas a equipe de Paulo Gonet poderá solicitar prorrogação desse prazo, considerando duas semanas insuficientes para análise.