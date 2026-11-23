Reprodução/redes sociais Denise Silva Alves estabeleceu um novo recorde ao pescar tucunaré-popoca

A pescadora esportiva Denise Silva Alves, de 34 anos, estabeleceu um novo recorde brasileiro feminino na modalidade de comprimento ao capturar um tucunaré-popoca de 53 centímetros.

O peixe foi fisgado nos primeiros dez minutos de pescaria do dia 21 de setembro, no rio Juma, em Autazes (AM), e teve a marca reconhecida pela BGFA Recordes, superando a marca anterior da categoria, de 48 centímetros, que pertencia a Elizângela Souza de Oliveira.

Estava eu no inicio do dia às 07:04 da manhã quando capturei o tucunaré popoca nos primeiros 10 minutos de pesca. No início pensamos que era um tucunaré açu , foi quando nosso guia Flávio falou que era um tucunaré popoca. Denise Silva Alves, pescadora esportiva.





Depois de reconhecerem a espécie, a equipe decidiu fazer fotografias e gravações, pois havia a possibilidade de que o exemplar estabelecesse um novo recorde brasileiro.

Após a temporada de pesca, Denise publicou um relato sobre a experiência nas redes sociais. "Foi uma temporada de desafios, aprendizados e superação. E eu termino com a certeza de que sou muito mais forte do que, às vezes, imagino", escreveu a pescadora esportiva.

A pescaria foi feita com o apoio da Pousada Temensis. Para capturar o peixe, Denise utilizou uma vara Marine Sports Gladius, uma carretilha Shimano Metanium XG 71 DC, linha Power Pro de 50 libras e uma isca Nakamura Bora 110.

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Conheça o tucunaré-popoca

O tucunaré-popoca (Cichla monoculus) é um peixe nativo da bacia Amazônica, que inclui rios como Amazonas, Tocantins e Orinoco. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ele tem o corpo amarelado ou esverdeado, achatado nas laterais, com três faixas escuras na posição vertical.

Outra característica da espécie é uma mancha arredondada próxima à cauda, chamada de ocelo. Ela é escura e tem uma borda branca ou amarelada, formando um desenho semelhante a um olho.

O peixe pode chegar a 80 centímetros de comprimento, segundo o Ibama. Ele costuma viver em águas mais paradas e escuras, principalmente em lagoas e áreas alagadas. Também pode ser encontrado em trechos de rios e pequenos cursos de água cercados por florestas.

A espécie tem hábitos carnívoros, principalmente de outros peixes e pequenos animais aquáticos, como camarões e outros invertebrados.





Na época de reprodução, o tucunaré-popoca constrói ninhos, geralmente perto de troncos de árvores submersos ou em áreas com pedras. Os peixes também protegem os filhotes durante o crescimento. A reprodução pode acontecer o ano todo, mas é mais intensa nos períodos de chuva.

Esses peixes podem atingir até 12 quilos, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).