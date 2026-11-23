Reprodução De Pernambuco ao Tocantins, municípios têm histórias que incluem homenagem a Goianésia e denominações registradas desde o período colonial





O governo de Goiás e as 246 prefeituras goianas poderiam ter cerca de R$ 113 milhões em compensações da Lei Kandir adiados em 2027, caso seja mantido o texto aprovado pelo Senado no Projeto de Lei Complementar 299/2026. O valor resulta de uma projeção do iG que considera a manutenção da participação goiana no rateio nacional observado nos pagamentos de 2026.

Nesse cenário, aproximadamente R$ 84,77 milhões corresponderiam ao governo estadual e R$ 28,26 milhões ao conjunto dos municípios. A estimativa mede o dinheiro que deixaria de entrar nos caixas naquele ano. O projeto prevê o pagamento posterior dos valores e preserva o montante nominal das transferências.

A proposta integra o ajuste fiscal do governo federal e reduziria de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões o desembolso nacional de 2027. O texto encaminhado pelo Senado ainda depende da análise da Câmara dos Deputados e da conclusão do processo legislativo.

Como foi calculado o cenário para Goiás

O levantamento utiliza as bases do Tesouro Nacional para as transferências da LC 176/2020 ao governo estadual e ao conjunto dos municípios de cada estado. De janeiro a outubro de 2026, Goiás recebeu R$ 141,29 milhões na parcela estadual e R$ 47,10 milhões na municipal, que somaram R$ 188,39 milhões.

Nos dez meses disponíveis, os pagamentos mensais foram iguais em cada série: R$ 14.129.076,25 para o Estado e R$ 4.709.692,06 para as prefeituras. Para construir uma referência anual, a reportagem multiplicou cada parcela por 12. O resultado foi de R$ 226,07 milhões para as duas esferas.

A redução de metade do desembolso nacional em 2027 foi aplicada a essa referência, sob a hipótese de que Goiás preserve a mesma participação no rateio. O cálculo considera o governo estadual e o conjunto das prefeituras, sem estimar o impacto individual em cada cidade.

Simulação para 2027, mantendo a participação goiana de 2026 Destinatário Referência anual calculada Parcela que seria adiada em 2027 Governo de Goiás R$ 169,55 milhões R$ 84,77 milhões Conjunto das prefeituras goianas R$ 56,52 milhões R$ 28,26 milhões Total R$ 226,07 milhões R$ 113,03 milhões

A referência anual é uma anualização dos pagamentos mensais, não o total já recebido em 2026. A simulação é do iG e não constitui previsão oficial para 2027. O resultado depende da manutenção do texto e da participação goiana adotada no cálculo; o coeficiente interestadual aplicável ao próximo ano ainda não foi confirmado nesta apuração.

Tesouro confirma pagamentos pela regra atual

Em resposta ao iG nesta segunda-feira (23), o Tesouro Nacional informou que os pagamentos seguem a Lei Complementar 176/2020. Sobre a proposta de alteração, o órgão afirmou: “Não comentamos proposição em tramitação”.

A lei vigente estabelece R$ 4 bilhões por ano até 2030. Da parcela destinada a cada estado, 75% são entregues diretamente ao governo estadual e 25% aos seus municípios. A distribuição entre as prefeituras segue os critérios das respectivas cotas-parte do ICMS.

O Tesouro também explicou que a participação de cada estado combina, com peso de 50% para cada componente, os coeficientes do anexo da lei e os apurados periodicamente conforme o Protocolo ICMS 69/2008. As cotas anuais são divididas em 12 parcelas mensais, depositadas no dia 30 ou no dia útil anterior.

Essas transferências estão relacionadas ao acordo de compensação pela desoneração do ICMS nas exportações, associado à Lei Kandir. Tanto o governo estadual quanto as prefeituras participam do rateio.

Projeto concentra pagamentos em 2030

Uma nota técnica dos consultores de Orçamento da Câmara Márcia Rodrigues Moura e Ricardo Alberto Volpe projeta desembolsos nacionais de R$ 2 bilhões em 2027, R$ 2,67 bilhões em 2028, R$ 3,67 bilhões em 2029 e R$ 7,67 bilhões em 2030, caso seja preservado o texto do Senado.

A projeção mantém R$ 16 bilhões no conjunto dos quatro anos, mas desloca parte dos pagamentos para o final do período. Assim, o efeito sobre 2027 é uma redução temporária da entrada de recursos, com recomposição posterior. Os valores anuais são arredondados.

O Comsefaz, que reúne os secretários estaduais de Fazenda, pediu a retirada do artigo que altera os repasses em nota divulgada em 12 de novembro. O comitê argumentou que o adiamento prejudica a programação orçamentária e reduz o valor econômico dos pagamentos.

Naquele momento, a entidade calculou R$ 167,2 milhões a menos para Goiás em 2027. A estimativa se referia à versão inicial, que reduzia o desembolso nacional para R$ 1 bilhão e previa pagamentos posteriores até 2037. Ela não corresponde ao texto final do Senado utilizado na simulação desta reportagem.

Receita também aparece nos orçamentos municipais

A discussão federal ocorre enquanto o orçamento de Goiás para 2027 está em análise na Assembleia Legislativa. A simulação apresentada nesta reportagem utiliza o histórico de repasses do Tesouro; o valor específico da compensação na proposta orçamentária estadual ainda não foi confirmado.

Nos municípios, Anápolis e Rio Verde somam R$ 7,456 milhões em previsões dessa receita nas propostas originais para 2027. Anápolis registrou R$ 4,056 milhões no PLC 177/2026, enquanto Rio Verde previu R$ 3,4 milhões no PL 145/2026. São receitas esperadas nesses documentos, sem garantia de repasse ou correspondência automática com o valor que poderia ser adiado.

O iG também procurou a Secretaria da Economia de Goiás, a Fazenda de Goiânia e a Prefeitura de Rio Verde. Até a checagem realizada pela manhã desta segunda-feira, não havia resposta de mérito desses órgãos.

Na Câmara dos Deputados, o PLP 299/2026 está previsto para a sessão convocada para as 18h desta segunda-feira (23). A análise do mérito depende da aprovação do requerimento de urgência. Na checagem realizada à tarde, a urgência ainda aguardava votação e não havia aprovação do mérito registrada.



