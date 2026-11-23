Reprodução/IA De janeiro a setembro, 33.185 cubanos pediram refúgio no Brasil

Os pedidos de refúgio de cubanos no Brasil em setembro bateram o maior número mensal registrado em 2026, em meio ao agravamento da crise energética e aos apagões na ilha. Dados do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostram 4.885 no mês.

Os números do OBMigra mostram que de janeiro a setembro, as solicitações somam 33.185, uma alta de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento ganhou força a partir de agosto, mês em que os pedidos de refúgio chegaram a 4.292, alta de 18% em relação a julho. Em setembro, houve novo avanço, de 13,8%.

Até 2024, os venezuelanos lideravam as solicitações de refúgio. Naquele ano, foram registrados 27.150 pedidos de venezuelanos e 22.288 de cubanos.

A situação se inverteu em 2025, quando os pedidos de cubanos quase dobraram e chegaram a 41.919, enquanto os de venezuelanos recuaram para 21.233.

Entrada por Roraima

Roraima superou o Amapá neste ano e agora é a principal porta de entrada de refugiados de Cuba no território brasileiro.

Dados do Sistema de Tráfego Internacional (STI), da Polícia Federal, mostram que Roraima concentrou 18.501 entradas de cubanos entre janeiro e setembro de 2026, o equivalente a 62,5% de todos os registros no país nesse período.

O cenário era diferente no ano passado, quando o Amapá liderava os registros, com 8.473 entradas, seguido por São Paulo com 4.960 e Roraima, com 3.702.

Nem toda pessoa que pede refúgio no Brasil é automaticamente reconhecida como refugiada. Existe uma análise do governo para verificar se ela se enquadra nas situações previstas na legislação brasileira, incluindo situações de perseguição ou grave e generalizada violação de direitos humanos.

Crise energética na ilha

O aumento dos pedidos de refúgio se dá em meio ao agravamento da crise econômica. Entre julho e agosto, a crise energética na ilha comprometeu o fornecimento de energia elétrica, de água e de combustíveis, comprometendo oferta de comida e medicamentos, além do transporte público, o que acabou desencadeando uma série de protestos em Havana.

Os manifestantes condenam decisões do governo dos Estados Unidos, que, segundo eles, submetem a população cubana a uma "asfixia", impondo bloqueio que reduziu drasticamente a chegada de petróleo à ilha.

Além disso, eles afirmam que a captura do ex-presidente Nicolás Maduro pelas forças militares de Donald Trump, em janeiro, cortou o fornecimento a partir da Venezuela.

Os Estados Unidos também adotaram medidas para pressionar Cuba economicamente, como a imposição de tarifas a produtos de países que fornecem petróleo à ilha e sanções contra autoridades cubanas, incluindo o presidente.

Ao longo do ano, Trump chegou a declarar publicamente que poderia assumir o controle do território cubano. Apesar do tom das declarações, até o momento não houve operações militares com esse objetivo.