Reprodução/Myhood Fluxo intenso de fiéis na Passarela da Fé, em Aparecida (SP)

A movimentação de romeiros na Passarela da Fé, em Aparecida , no Vale do Paraíba, em São Paulo, neste domingo (22), chamou a atenção. Apesar da chuva, que continua no Vale do Paraíba, o fluxo de fiéis atravessando a estrutura ao longo do dia é grande e impressiona. Veja vídeo:





A Passarela da Fé liga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida à Basílica Velha e é utilizada diariamente por peregrinos e visitantes que chegam ao município para manifestações de fé e devoção.

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina e o segundo do mundo, ficando atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano

De acordo com dados divulgados pelo Santuário Nacional, o local chega a receber cerca de 9 milhões de visitantes no ano e, somente em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, cerca de 130 mil pessoas passam pela cidade.

Neste fim de semana, a região de Aparecida vem sendo atingida por fortes chuvas.

Chuva no fim de semana

No sábado (21), foram registrados alagamentos em vários pontos da cidade, com carros parcialmente submersos em meio à enxurrada, além de residências comprometidas e quedas de árvores em diferentes pontos do município.

A cidade de Aparecida registrou 83 milímetros de chuva em 24 horas, segundo a Defesa Civil Estadual. O volume foi o maior acumulado registrado no estado de São Paulo no período.

Alerta de temporal em vigor

E o mau tempo persiste. O Vale do Paraíba e região estão sob alertas de perigo potencial para tempestades neste domingo e no começo desta semana, incluindo o município de Aparecida. Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e preveem chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia.

Os ventos podem chegar a 60 km/h, e há possibilidade de queda de granizo. Os avisos indicam baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Além dos alertas meteorológicos, a Defesa Civil enviou mensagens de emergência diretamente aos celulares de moradores de cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira neste domingo (22).