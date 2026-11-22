Divulgação Ponte Salvador x Itaparica

A construção da Ponte Salvador-Itaparica, que será a maior da América Latina, avançou mais uma etapa na Baía de Todos-os-Santos, na Bahia. A estrutura que receberá uma central de concreto já conta com 22 estacas instaladas. O equipamento será utilizado na construção do vão central da ponte, considerado o trecho de maior complexidade da obra.

Com 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, a ponte vai ligar Salvador ao município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O projeto prevê uma travessia direta entre os dois pontos e integra o Sistema Viário Oeste, que também inclui novas vias, viadutos e túneis.

A central de concreto está sendo instalada em uma plataforma no meio da baía. Após a colocação das estacas, os trabalhos avançam com a montagem de vigas metálicas e estruturas de distribuição. Na sequência, será instalado um piso de chapas metálicas que servirá de base para a usina.

Por que a ponte será a maior da América Latina?

A classificação está relacionada à extensão total da estrutura sobre o mar: serão 12,4 quilômetros de travessia. Com essa dimensão, a Ponte Salvador-Itaparica deverá superar outras grandes pontes marítimas da região.

O projeto também prevê um vão central de 682 metros, planejado para permitir a passagem de embarcações de grande porte pela Baía de Todos-os-Santos. Essa parte da construção exige soluções específicas de engenharia para manter a navegação na região.

A ponte terá duas torres estaiadas de 248 metros de altura. Os cabos ligados às torres sustentarão o trecho central da estrutura, permitindo uma abertura maior para o tráfego marítimo.

Obra inclui acessos em Salvador e na Ilha de Itaparica

O empreendimento não se limita à construção da ponte. Em Salvador, estão previstos 4,4 quilômetros de estruturas, com viadutos e túneis na região da Calçada e de Água de Meninos.

Na Ilha de Itaparica, o projeto inclui uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de oito quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil.

Segundo o governo federal, a ligação deverá reduzir de cerca de uma hora para aproximadamente 15 minutos o tempo de travessia entre Salvador e Itaparica. A expectativa é beneficiar 250 municípios baianos e diminuir em até 200 quilômetros o percurso de cargas em algumas rotas.

O investimento estimado no empreendimento é de R$ 11,6 bilhões, com recursos dos governos federal e estadual e da iniciativa privada. A obra é executada por meio de uma parceria público-privada.