Divulgação/ BGFA O tucunaré Vazzoleri é uma das espécies encontradas na região amazônica

Uma pescadora de 34 anos bateu o recorde nacional feminino de comprimento na pesca esportiva de tucunaré Vazzoleri. Tâmara Souza de Oliveira capturou o peixe de 75 centímetros no dia 30 de setembro, no Rio Paratucu, em Nhamundá, no Amazonas. A marca foi homologada pela BGFA Recordes na categoria Brasileiro Absoluto Feminino.

A pescadora estava acompanhada do marido e do guia de pesca Moisés, durante uma expedição organizada pela Pousada Alto Paratucu, quando fisgou o peixe.

Em relato divulgado pela BGFA, Tâmara contou que a c aptura exigiu alguns minutos de disputa.

Entrei em um lago e estava pescando com meu marido. O peixe agarrou a isca e fiquei brigando com ele por uns quatro ou cinco minutos. Tomou muita linha, mas ainda bem que estava em um local limpo, sem enrosco. Tâmara Souza de Oliveira





Tucunaré Vazzoleri pode chegar a 84 centímetros

O tucunaré Vazzoleri é uma das espécies encontradas na região amazônica e chama a atenção de pescadores esportivos pelo porte. Dados sobre a espécie indicam que o tucunaré Vazzoleri pode chegar a 84 centímetros de comprimento.

A pesca esportiva também movimenta o turismo em Nhamundá, município amazonense que recebe expedições e competições voltadas à modalidade. Em uma expedição realizada em novembro de 2025, na região do Rio Paratucu, pescadores capturaram mais de 150 tucunarés Vazzoleri, que foram devolvidos à água.

Como funciona a homologação dos recordes

A BGFA Recordes estabelece regras e critérios técnicos para reconhecer marcas na pesca esportiva. Para que uma captura seja homologada, o registro precisa ser submetido à avaliação da organização e atender às exigências da categoria.

O recorde de Tâmara foi reconhecido na modalidade comprimento, com 75 centímetros, e corresponde à marca homologada na categoria Brasileiro Absoluto Feminino. O reconhecimento, porém, não significa que seja o maior tucunaré Vazzoleri já capturado por uma mulher no país, mas sim o recorde registrado e validado pela entidade nessa categoria.